Mette Frederiksen: Danmark har brug for en ny samfundskontrakt

Hvad er årsagen til, at Trump kunne vinde i USA, at briterne stemte for Brexit, og at yderfløjene vinder frem i europæisk politik? Det giver S-formand Mette Frederiksen svar på i dette interview. Her gør hun op med den traditionelle opfattelse af rød og blå og forklarer, hvorfor hun drejer partiet til venstre på fordelingspolitikken og til højre på værdipolitikken, og hvorfor antallet af udlændinge betyder noget.