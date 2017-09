Michael Kvium trækker falske nyheder ind i manegen

Den anerkendte danske billedkunstner Michael Kvium er skaberen af en ny udstilling, der åbner lørdag på kunstmuseet Arken i Ishøj. Udstillingen, der har fået titlen Cirkus Europa, giver et kunstnerisk bud på falske nyheder.

Michael Kvium har taget udgangspunkt i krig, terror, klimaforandringer, flygtningekrise og andre katastrofer, der fylder mediebilledet. Blandt værkerne er der to bud på, hvordan fake news og det omsiggribende ‘begreb’ alternative facts kan portrætteres, når man tager de kunstneriske briller på.

“Med cirkusset som scene skildrer Kvium en verden af underholdning og gøgl, hvor selv de mest dystre nyheder – om krig, klima og flygtningekriser – er præget af sensation og drama. Det ses bl.a. i værket The Duke (2017), hvor en entertainer optræder foran et bagtæppe med et ”mønster” af et sønderbombet Aleppo. Overfor hænger det abstrakte værk Alternative Facts (2017),” siger Dea Antonsen, der er museumsinspektør på Arken, til TjekDet.

Det er udstillingens mål at tematisere de billede- og nyhedsstrømme, som præger mediebilledet i dag og de konsekvenser det har for vores engagement i verden.

“Det handler om tabet af troen på autoriteter på grund af falske nyheder og de spektakulære nyhedsoverskrifter, der kæmper om pladsen med forførende reklamer. Den politiske scene og hverdagslivet blotlægges som et stort cirkusnummer,” siger Dea Antonsen.

Michael Kvium er født i 1955 og slog igennem på kunstscenen i 1980erne med film og performance. Siden har hans karakteristiske malerier behandlet eksistentielle temaer i det at være menneske. Kvium har også lavet scenografi til teater.

Udstillingen åbner lørdag og kan opleves frem til den 14. januar på Kunstmuseet Arken i Ishøj.