Minister har to modsatrettede forklaringer på effekten af lavere arveafgift

I et indlæg i Dagbladet Børsen den 10. april skrev skatteminister Karsten Lauritzen (V), at en skattelettelse på arveafgiften, som regeringen foreslår, vil gavne tusinder af familieejede virksomheder og skabe vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Men i et svar til Folketingets Skatteudvalg har ministeren tidligere selv oplyst, at sænkning af arveafgiften nok slet ikke har en større effekt på beskæftigelsen, oplyser DR-programmet Detektor.

Regeringen har foreslået, at arvegiften for familieejede virksomheder skal sænkes fra 15 pct. til 5 pct. Og det er i den forbindelse, at skatteministeren har fremsat påstanden om, at forslaget vil styrke beskæftigelsen.

Men Detektor har fundet frem til et svar, som skatteministeren selv har givet til Folketingets Skatteudvalg i oktober 2015, hvoraf det fremgår, at

”en afskaffelse af bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder skønnes ikke på sigt at have nævneværdig effekt på beskæftigelsen, idet beskæftigelsen på lidt længere sigt (den strukturelle beskæftigelse) bestemmes af arbejdsudbuddet og arbejdsmarkedets funktionsmåde, og at en afskaffelse af arv- og gaveafgiften som nævnt har modsatrettede effekter på arbejdsudbuddet. Selektive subsidier til et erhverv eller specielle ejerformer øger således ikke den samlede beskæftigelse i økonomien, men må alene påregnes på sigt at medvirke til at flytte beskæftigelse fra andre aktiviteter til de aktiviteter, der begunstiges.”

Altså modsiger ministeren sig selv i forhold til sin udmelding i medierne, og det han oplyser til Skatteudvalget. En reduktion i arveudgiften vil ikke nødvendigvis have en effekt på beskæftigelsen.

Sænkelse af arveafgiften vil berøre få virksomheder

Også avisen Politiken har undersøgt regeringens påstand om, at en milliardlempelse af arveafgiften vil »bidrage til at sikre de ca. 300.000 arbejdspladser i familieejede virksomheder, der bliver berørt af de kommende generationsskifter«, som det fremgår af regeringens lovforslag. Til avisen oplyser ophavsmændene til den rapport, som regeringen har hentet deres tal fra, at tallene er brugt forkert.

»Halvdelen af de her virksomheder vil formentlig aldrig blive generationsskiftet inden for familien. Hvis man får det indtryk, at der er 23.000 virksomheder, som står over for at blive generationsskiftet inden for familien, er det forkert. Det ændrer arveafgiften ikke på«, siger økonomiprofessor på Københavns Universitet Morten Bennedsen, der forsker i familieejede virksomheder i Danmark, til Politiken.

I forskernes rapport fremgår det, at kommende generationsskifter vil “påvirke driften af mellem 23.100 og 24.000 virksomheder”. Men der kan lige så godt være tale om et ejerskifte uden for familien, en lukning af virksomheden eller et salg, som arveafgiften ikke influerer på, forklarer Morten Bennedsen til Politiken. Dermed vil en sænkelse af arveafgiften også påvirke langt færre end de anførte 300.000 danske arbejdspladser, påpeger professoren.

Detektor har spurgt Karsten Lauritzen, hvorfor han i sit debatindlæg i Børsen skriver, at den lavere arveafgift vil smitte af på beskæftigelsen, mens han bemærker det modsatte til sine politikerkolleger på Christiansborg. I sit svar til DR skelner skatteministeren mellem, hvad økonomerne siger, og sin egen holdning til, hvilken effekt han tror den lavere arveafgift vil have.

”Jeg har aldrig sagt, der er økonomer, der laver rapporter, der viser, at det her er den bedste måde at bruge pengene. Vi skal lytte til økonomerne, men vi skal også have nogle politiske holdninger, og det her er en politisk holdning,” siger Karsten Lauritzen til Detektor.