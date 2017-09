Mindre skat, mere arbejde? Nej tak, så hellere holde fri

Lavere skat på arbejde får ikke medlemmer af fagforbundet 3F til at bruge flere timer på jobbet. De vil hellere holde fri, viser rundspørge blandt 750 3F-tillidsfolk. Regeringen håber ellers med sit skatteudspil, der blev fremlagt i sidste uge, at flere penge på lønkontoen vil øge arbejdsudbuddet.

14 procent af dem arbejde mindre, hvis de får 500 kroner mere om måneden udbetalt i løn. Kun seks procent vil arbejde mere, mens 77 procent vil arbejde det samme.

Kun seks procent vil arbejde mere, hvis de får 500 kr. mere udbetalt om måneden for den samme arbejdstid. 77 procent vil arbejde det samme som nu, mens 14 procent af tillidsfolkene svarer, at de vil arbejde mindre, hvis de får 500 kroner mere om måneden udbetalt i løn.

Selv hvis de medvirkende i rundspørgen havde mulighed for selv at styre arbejdstiden og stadig fik mere udbetalt om måneden er billedet det samme.

En studerende ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet har lavet en tilsvarende undersøgelse blandt 3F-medlemmer. Her fremgår det, at hvis 3F’erne får 10 procent mere udbetalt, så vil det føre til, at de vil arbejde mindre.

Læs mere 3F’s egen undersøgelse her eller om resultaterne i undersøgelsen fra Aarhus Universitet her.