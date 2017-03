Mr. Life Science: Rammevilkår i verdensklasse er et must

Kåre Schultz, Lundbeck-topchef og formand for regeringens Vækstteam for Life Science, ringer med alarmklokkerne over det danske biotek-økosystem, der er den innovative motor bag fremtidens lægemidler. ”Vores svaghed er rammevilkårene og størrelsen,” siger medicinalbossen.