Når tale er guld: Amazons digitale butler tilter detailhandlen

Snart taler vi til internettet via digitale assistenter, som rykker ind i vores hjem, biler og butikker. Såkaldt stemmestyret computing vil få store konsekvenser for detailbranchen. Amazon fører an, og allerede om tre år vil 30 pct. af al webbrowsing ske helt uden brug af skærm, spår analysefirmaet Gartner.