Nej, den dansende pave tager ikke livet af din telefon

“Dance of paven” er en virus, der formaterer din mobiltelefon Citat: Opslag på Facebook. Advarslen er fup, og teksten har cirkuleret på Facebook i flere år og i flere omgange – og endda i forskellige versioner.

“Fortæl alle kontakter fra listen om ikke at godkende en video kaldet “Dance of paven”. Det er en virus, der formaterer din mobiltelefon. Pas på det er meget farligt. De sagde de i dag i radioen. FWD dette budskab til så mange som du kan!”

Sådan lyder budskabet i en tekst, der i øjeblikket deles heftigt af danske Facebookbrugere. Men det er fup. Og endda et gammelt fupnummer.

Advarslen – eller rygtet – dukkede op i april 2015, hvor mange hævdede, at “the Dance of the Pope”, som videoen blev kaldt på det tidspunkt, var inficeret med en virus rettet mod mobiltelefoner – ofte i form af en billedfil (.jpg.) eller en video. Men angiveligt findes videoen slet ikke.

I enkelte versioner af opslaget bliver det også hævdet, at nogen har hørt advarslen omtalt i “radioen”. Hvem, der har hørt det, og på hvilken radiostation, står uklart hen. Men siden opslaget også eksisterer i blandt andet en engelsksproget og svensk version, så ved vi ikke, hvilken kanal, der er tale om. Det amerikanske faktatjeksite snopes.com oplyser i øvrigt, at de forgæves har forsøgt at spore den radiostation, der skulle være kilde til opslaget.

Snopes.com har tidligere forhørt sig hos antivirus-selskaber, som heller ikke kender til “den dansende pave”. Det er heller ikke lykkedes os at finde troværdige beretninger fra danske Facebookbrugere, der har måtte kæmpe for deres telefons overlevelse på grund af virussen. Hvis virussen vitterlig var rigtig, burde der være adskillige opslag eller artikler herom. Indtil videre er det bare variationer af den samme advarsel som cirkulerer for andet år i træk.

I øvrigt ændrede rygtet om videoen på et tidspunkt under den amerikanske præsidentvalgkamp sidste år navn til “Hillary Clintons dans”. Heller ikke den virus-video er det lykkedes at finde frem til.

Opslaget om “den dansende pave” er endnu et eksempel på typen af tekster med advarsler, der blot har til formål at skræmme eller lave sjov med brugerne af Facebook. Vi har for eksempel tidligere skrevet om et opslag, der advarer mod hackere, som kan sende fornærmende og sårende beskeder til dine venner i dit navn via chat-funktionen Messenger. Et tredje viralt rygte af samme slags opfordrer Facebook-brugere til hurtigt at dele en juridisk tekst på deres Facebookside. Ellers vil det sociale medie gøre alle billeder tilgængelige for hele verden. Men også den påstand er noget pjat. Og i øvrigt er den juridiske tekst, som nævnes i opslaget, intet værd.