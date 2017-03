Norden fører an i husholdningsforbruget i Europa

Der er noget om snakken, når folk brokker sig over, at det er dyrt at leve i Danmark. I hvert fald, hvis man skæver til Eurostats nyeste tal for husholdningers årlige forbrug.

I opgørelsen ender Danmark på en 5. plads over lande i Europe med det højeste husholdningsbudget. Og generelt er Norden ’stærkt’ repræsenteret i opgørelsen, med Norge, Island og Sverige som nummer hhv. 2, 4 og 8.

Dykker man lidt ned i tallene, så vil man da også få øje på, at det i høj grad er én kategori, som trækker Danmark kraftigt op – boligen. Vi ligger nemlig nummer to i Europa hvad angår alskens boligrelaterede udgifter, kun overgået af Luxembourg og foran boligmæssigt dyre lande som Storbritannien og Norge.

Det skal siges, at opgørelsen omfatter EUs 28 medlemslande samt Norge, Island og Luxembourg. Derfor er et land som Schweiz ikke med, og de kunne ganske givet have blandet sig i toppen, hvis der fandtes tal på dem.

Tallene er præsenteret i Eurostats eget visualiseringsværktøj på deres hjemmeside, som kan tilgås her.