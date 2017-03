Norsk medie tester debatlystne læsere

Nogle gange går det lidt for stærkt med at blive vred og kommentere noget, man læser på nettet. Det mener man i hvert fald hos NRKbeta, der er den norske public service tv- og radio-udbyder NRKs side om teknologi og medier. De er derfor begyndt at kræve lidt mere af deres læsere, før de får lov til at kommentere artikler.

Før man kan nedfælde en kommentar, skal man svare på en række spørgsmål om artiklens indhold og på den måde bevise, at man rent faktisk har læst artiklen. Det skriver bl.a. Nieman Lab, der er en institution for journalistik ved Harvard University i USA.

Svarer man forkert på et eller flere af tre spørgsmål, får man at vide, at man skal prøve igen.

For NRKbeta handler det om at højne kvaliteten i artiklernes kommentarfelter. Ifølge NRKbeta journalisten Ståle Grut er målet, at sikre et mere ensartet udgangspunkt i debatten, hvis alle ved, hvad artiklen overhovedet handler om.

Redaktør Marius Arnesen forklarer, at NRKbeta vil have folk til bruge lidt ekstra tid på at tænke sig om, før de sætter sig til tasterne. På det norske public servicemedie har man tidligere oplevet, at debatten i kommentarfelterne er løbet af sporet og har udviklet sig til personangreb og anden ubehagelig opførsel.

Kommentar-quizzerne er stadig i den eksperimenterende fase og optræder stadig kun på en håndfuld af NRKbetas historier. Det er for tidligt at sige, om de rent faktisk virker, men man overvejer at sætte quizzerne på alle NRKbetas artikler.

Andre medier har helt lukket ned for muligheden for at kommentere og debattere artikler, mens eksempelvis The Guardian, New York Times og Wikipedia for tiden eksperimenterer med værktøjer, der automatisk skal rydde op i de “giftige” kommentarer.