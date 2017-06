Nu vil Facebook forklare, hvorfor de gør, som de gør

Over det seneste års tid er Facebook blevet ramt af massiv kritik for ikke at gøre nok for at stoppe udbredelsen af falske nyheder, had-angreb og propaganda fra for eksempel terrorister. I løbet af de seneste seks måneder har det sociale medie taget kritikken til sig og iværksat en række initiativer, men først nu går selskabet i direkte dialog med brugerne. I en meddelelse torsdag inviteres brugerne til at stille spørgsmål om, hvorfor og hvordan selskabet håndterer indhold.

Initiativet, der skal gøre op med envejskommunikationen, er blevet døbt ‘Hard Questions‘ (Svære Spørgsmål, red.), indebærer, at Facebook løbende vil offentliggøre svar på, hvad mediets holdning er til de enkelte emner, som brugerne stiller spørgsmål om, og hvordan det debatteres og håndteres internt.

Facebook erkender i torsdagens opslag, at man ind i mellem har taget nogle forkerte beslutninger, men med den nye direkte og åbne linje er det målet, at brugerne kan bede Facebook om at forklare sine beslutninger. Initiativet skal også ses som et forsøg på at vise, at det sociale medie tager kritikken og problemerne alvorligt.

”Vi forventer bestemt ikke, at alle vil være enige i de beslutninger, vi tager. Vi er heller ikke altid enige internt. Vi lærer også med tiden, og nogle gange laver vi fejl. Men selv om du er skeptisk overfor vores valg, så håber vi, at vores opslag vil give et bedre indblik i, hvordan vi håndterer dem – og hvor seriøst vi tager dem. Vi tror også, at ved at blive mere åbne og ansvarlige, vil vi lave færre fejl og være hurtigere til at rette dem,” skriver Facebook i torsdagens meddelelse.

Hemmelige retningslinjer blev lækket

Det nye initiativ kommer efter, at Facebooks ellers hemmelige guidelines for, hvad mediets omkring to milliarder brugere kan få lov til at poste på deres egne og andres vægge, i maj blev afsløret af den britiske avis The Guardian. Avisen har haft adgang til mere end 100 interne manualer om, hvordan Facebooks medarbejdere skal moderere indlæg, der indeholder blandt andet vold, had-angreb, terror, porno, racisme, kannibalisme og selvskade.

Facebook har for tiden 4.500 moderatorer ansat til at rydde op i alt indhold på Facebook og har barslet med planer om at ansatte yderligere 3.000. Frem for at medarbejderne sidder og sletter indlæg – der bryder mod det sociale medies retningslinjer – uden at fortælle hvorfor, skal ‘Hard Questions‘ give løbende svar på, hvorfor opslag for eksempel bliver slettet.

Det første spørgsmål – og forsøg på at gå i åben dialog med brugerne – er allerede blevet lagt frem. Det handler om, hvordan de sociale medier bør bekæmpe terroristers propaganda på nettet. Og selskabet har annonceret, at det næste spørgsmål, som brugerne får svar på, er, hvem de mener, der skal afgøre, hvad der er falske nyheder eller bare udtryk for politiske holdninger.

Selv om Facebook er bygget op som et stort debatforum, opfordres brugerne til ikke at stille deres spørgsmål i offentlige opslag, men i stedet sende dem til emailadressen hardquestions@fb.com.