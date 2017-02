Ny film spreder bevidst falske nyheder på nettet

Den 16. februar får den amerikanske film ”A Cure for Wellness” premiere i Danmark. Filmselskabet har forud for premieren markedsført filmen med falske nyheder, der har nydt stor opmærksomhed på blandt andet Facebook, skriver flere amerikanske medier.

Filmen er en gyser om en mand, der sendes til Europa for at hente sin chef, der befinder sig på et afsidesliggende kursted i de schweiziske alper. Men han indser hurtigt, at han er fanget, og at kurstedet har langt mere dunkle hensigter med kursisterne end bare wellness.

Når markedsføringen kapitaliserer på et af tidens meget omtalte emner, falske nyheder, er det et bevidst valg, for at øge kampagnens gennemslagskraft. Hvis du på de sociale medier i løbet af de seneste uger har set nyhedshistorier med besynderlige overskrifter, der for eksempel omtaler ”Donald Trumps depression” – der angiveligt er blevet anerkendt som en egentlig sygdom med netop det navn – eller ”Trump og Putin set sammen i spa på schweizisk kursted”, så er der tale om falske nyheder, der indgår i filmens markedsføring.

En række domæner blev oprettet i USA i januar. Det gælder blandt andet de falske nyhedsmedier The Sacramento Dispatch, NY Morning Post, The Houston Leader, The Indy Gazette og Salt Lake City Guardian. Alle ”medierne” har mere eller mindre vist – og delt på sociale medier – de samme artikler, der godt skjult relaterer til filmen. For eksempel den falske påstand om, at Donald Trump har nægtet at give den amerikanske delstat Californien økonomisk nødhjælp i forbindelse med den store Oroville dæmning, der rigtig nok er i fare for at styrte sammen. Myndighederne har evakueret over 100.000 mennesker.



I takt med, at det går op for Facebookbrugere, at de har delt en falsk nyhed fra filmen, forsvinder opslagene. Derfor er der her taget kopi af skærmbillede.

I artiklen, der hævder, at Trump og Putin er blevet set sammen på et kursted, omtales sågar en af karaktererne i filmen. Og en tredje artikel beskriver, hvordan biografgængere gik i panik ved forpremieren til en film. En film, der i artiklen meget passende kaldes ”A Cure for Welness”.

En fjerde artikel, der også er blevet delt flere gange på de sociale medier, fortæller, at sangerinden Lady Gaga havde planlagt at hylde muslimer, da hun skulle optræde ved den årlige afslutning på den professionelle amerikanske fodboldliga, Super Bowl, der fandt sted tidligere på måneden. En påstand, der vakte både vrede og begejstring på blandt andet Facebook.

De mange artikler er nu ikke længere tilgængelige. I skrivende stund præsenteres man i stedet for en reklame, der hævder at kunne behandle en ikke nærmere beskrevet sygdom.

Det er ikke første gang, at reklamer for film forsøger at skabe viral opmærksomhed. Det gjaldt blandt andet filmen ”Blair Witch Project”, men ifølge amerikanske medier, er det tilsyneladende første gang, at en kampagne ligefrem har benyttet sig af falske nyhedshistorier. Selskabet bag filmen, 20th Century Fox, har dog måtte forsvare kampagnen. Den er blevet kritiseret for at sprede historierne i en tid, hvor alle andre taler om, hvordan man kommer omfanget af dem til livs.