Ny hjemmeside med falske nyheder fik en mio. klik på to uger

Da den 28-årig amerikaner James McDaniel lancerede en hjemmeside udelukkende med falske nyheder, fik han på kun to uger en million sidevisninger. Ifølge ham selv var projektet en fritidsinteresse, der mest af alt var ment for sjov.

I et interview med det amerikanske faktatjekmedie Politifact siger han, at det aldrig var hans mål at tjene penge på hjemmesiden, som han døbte UndergroundNewsReport.com, men derimod at teste, hvor hurtigt man kan opbygge en læserskare omkring et onlinemedie med lutter falske historier.

”Jeg blev overrasket over, hvor godtroende Trump-støtterne var, og da jeg fortsatte med at skrive latterlige historier, blev de bare hele tiden delt, og jeg fik flere og flere læsere,” siger James McDaniel til PolitiFact.

Og det var da også saftige sager, han fabrikerede. Der var overskrifter som ”Bombe: Wikileaks afslører slettet Clinton-email”, ”Obama på Twitter: Trump må fjernes med alle nødvendige midler”, ”Mand blev benådet af Obama – tre måneder senere arresteret for mord”, ”Whoopi Goldberg: Enke til frømand ville bare have opmærksomhed”. Og så var der også en falsk historie om, at den tidligere amerikanske præsident Barack Obama angiveligt havde styret en pædofilring fra Det Hvide Hus.

UndergroundNewsReport.com blev søsat den 21. februar, men efter to uger besluttede James McDaniel sig for at stoppe. Selv om han undervejs tilføjede en bemærkning på hjemmesiden om, at historierne ”var fiktion og formodentlig falske nyheder”, ændrede ikke ret meget på læseropmærksomheden. Han modtog kun en håndfuld henvendelser omkring, hvorvidt historierne var sande eller ej og enkelte hademails. De fleste af dem, der skrev i kommentarfeltet på hjemmesiden, gik ud fra, at det, der stod, var sande historier.

Når James McDaniel valgte at stoppe med at opdatere hjemmesiden, var det ifølge ham selv ikke på grund af arbejdspres. Faktisk brugte han kun omkring to timer om dagen på at skrive nye historier. Det var læsernes kommentarer til den usande historie om Whoopi Goldberg, der gik til angreb på en enke til en frømand og beskyldte hende for at søge offentlighedens medlidenhed, der overbeviste ham om, at nu var projektet havde projektet grebet for meget om sig, og det var tid til at trække stikket, siger han til PolitiFact.

Ifølge James McDaniel har han tjent omkring 615 dollar på annoncer, som han siger, at han vil donere til den demokratiske præsidentkandidat ved det amerikanske præsidentvalg i år 2020.

Selv om McDaniel ikke længere lægger nye historier på sit falske medie, er UndergroundNewsReport.com i skrivende stund fortsat tilgængelig. Forsidens tophistorie er fra 3. marts og har overskriften: “Satireside gør grin med godtroende Trump-støtter“. Og med den blev hjemmesiden stedt til hvile.

Læs hele interviewet med James McDaniel hos Politifact her.