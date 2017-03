Danske medier er udfordret på troværdigheden

De danske nyhedsmedier har det svært med troværdigheden. I hvert fald hvis man spørger danskerne, viser en ny måling, som analyseinstituttet Norstat har foretaget for Altinget.

På spørgsmålet om, hvorvidt “de etablerede medier har problemer med troværdigheden”, svarer 61 pct. af dem, som har deltaget i undersøgelsen, “ja, meget” eller “ja, til dels”, mens 28 pct. svarer “nej”.

Haagerup: Vigtigt med autoriteter

DR’s nyhedsdirektør, Ulrik Haagerup, siger til Altinget, at målingen udtryk for et alvorligt problem for ikke kun journalistikken og mediebranchen, men også demokratiet. Og han siger, at nyhedsmedierne er ved at miste den autoritære rolle i den offentlige debat.

”Medierne har i mange år fungeret som autoriteter i den offentlige debat, som man har kunne læne sig op af. Men i takt med, at tv-stationerne og omnibusaviserne har mistet deres autoritet, så er det dem, der råber højest og er grovest, som løber med opmærksomheden,” siger han til Altinget.

Om målingen Undersøgelsen er foretaget af analyseinstituttet NORSTAT for Altinget. Dataindsamling er sket via onlinepanel i perioden 22. februar – 1. marts 2017. 1002 besvarelser indgår i målingen. Resultaterne i målingen er forbundet med en usikkerhed på ca. +/- 6 pct.point.

Flere ekstreme stemmer på bloggen

Lektor i journalistik ved SDU Morten Skovsgaard er enig med Ulrik Haagerup i, at de etablerede medier til en vis grad har formet sig efter udviklingen med højtråbende medier på internettet. Det kan dog ikke være hele forklaringen til danskernes angivelig mistillid.

“Vi kan ikke komme uden om, at medierne også er under heftig beskydning. Selvom det langt fra er i samme grad, som det vi ser i USA, så er det også i Danmark blevet mere legitimt for politikere at kritisere medierne for at være utroværdige,” siger han til Altinget og fortsætter:

“For eksempel var diskussionen om røde lejesvende en ting, der fyldte meget i 1970erne. Men den har de seneste år igen kørt på fuldt blus, mens også venstrefløjen griber muligheden for at kalde medierne utroværdige, hvis dets historier ikke falder i deres smag,” forklarer Morten Skovsgaard.

