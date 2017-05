Nye EU-regler: Pensionskasser skal være mere aktive ejere

EU-direktiv kobler for første gang investorers aktive ejerskab med forbedringer af miljømæssige og sociale forhold i de virksomheder, de investerer i. Det er skelsættende i en dansk sammenhæng, vurderer CSR-eksperter. Ngo kritiserer investorer for ikke at leve op til egne krav om åbenhed.