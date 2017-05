Nye fremtidsvisioner fra Facebook

Hvis man skal tro den amerikanske grundlægger af Facebook, Mark Zuckerberg, så går der ikke længe, før såkaldt augmented reality (AR) for alvor bliver stort.

På den årlige udviklerkonference F8 i sidste uge præsenterede han koncernens roadmap frem mod 2026, og i top blandt de nye tendenser er nye kunstige virkeligheder som augmented reality – det vil sige en teknologi, som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuelle data, for eksempel ved brug af grafik og lyd.

Facebooks tanke er, at vi i fremtiden skal bruge mobiltelefonens kamera til langt mere end blot at tage billeder – vi skal direkte blande vores egen virkelighed med et lag af kunstige verdener.

I Facebooks fremtidsunivers vil hele kloden i øvrigt også have adgang til internettet i 2026, og meget taler for, at smartphones, tablets og TV helt vil forsvinde, efterhånden som alle computerinteraktioner vil blive projiceret direkte på vores øjne, i takt med at vi samtidig styrer alle enheder med vores hjerne. Altså helt uden computer og tastatur, skriver Business Insider.

Og ja – det lyder som ren science fiction, men første skridt på vejen er Facebooks nye Spaces, en social virtual reality-app, som allerede nu gør det muligt at hænge ud med andre digitale avatars. Samtidig er Facebook klar til at inkorporere kunstig intelligens i Messenger, og sikkert er det, at vores forstå else af, hvad der er virkelighed, vil blive udfordret i de kommende år.