Nye kvalitetsmål kan vende op og ned på behandling af patienter

Gennem de næste to år undersøger arbejdsgrupper over hele landet, hvordan behandlingen kan skabe mere værdi for patienter. Arbejdet har potentiale til at vende op og ned på det sundhedsvæsen, vi kender. Sådan lyder vurderingen fra Niels Würgler Hansen, direktør på Hjertecenteret på Rigshospitalet.