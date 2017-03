Nyhedsvært skriver bog om falske nyheder

I det seneste års tid har vært på TV-Avisen Erkan Özden haft travlt med at undervise skoleelever i 8., 9. og 10. klasser i blandt andet kildekritik, troværdighed og falske nyheder. Fokus har især været at udstyre børn og unge med redskaber til, hvordan de kan forholde sig kritisk til det, de ser og læser på for eksempel Snapchat og Facebook. Tv-værten har nu samlet op på sine erfaringer i en e-bog.

Bogen giver i et let forståeligt sprog gode råd til, hvordan man bedst opdager falske nyheder – både på sociale medier og internettet generelt. Men læserne får også et dybere indblik i, hvad der egentlig karakteriserer falske nyheder, og hvilken effekt de kan have på den offentlige debat.

Her finder du Erkan Özdens nye bog

Erkan Özden giver også eksempler på falske nyheder, der har præget mediebilledet og den offentlige debat i både Danmark og udlandet.

Inspirationen til bogen har Erkan Özden hentet i sit arbejde for projektet ”I sandhedens tjeneste”, der er et samarbejde mellem forskellige redaktioner i DR. Projektet er et gratis tilbud til skoler, og foreløbig har omkring 30.000 elever i grundskoler og gymnasier gjort brug af tilbuddet ved blandt andet at deltage i 40 workshops om kildekritisk sans, journalistiske arbejdsmetoder og arbejdsprocesser. Dertil har eleverne været igennem en blanding af praktiske øvelser, hvor de selv har skulle lave nyheder og på den måde fået indblik i, hvor nemt det kan være at manipulere med tekst, lyd og billeder og dermed blive snydt af falske nyheder.

Erkan Özden har arbejdet i DR siden 2003, hvor han blandt andet har været vært på programmet DR2 Udland og korrespondent for DR i Washington. I 2014 blev han vært på TV-Avisen.

Bogen ”Falske nyheder” er på 15 sider og kan hentes gratis på DR-værtens egen hjemmeside.