Nyt børneunivers skal lære de mindste at færdes sikkert på nettet

I en tid med falske nyheder, hackere og kriminelle, der forsøger at lokke penge ud af folk, vil søgemaskinen Google hjælpe den næste generation af internetbrugere på vej.

Google har netop lanceret Be Internet Awesome – vær sej på nettet – som henvender sig til børn og skal sikre, at de mindste lærer at færdes på nettet, oplyser søgegiganten i et blogindlæg.

Men hvad er Be Internet Awesome så? Det er et internetunivers, hvor videoer og spil kan lære børn om sikkerhed og privatliv på internettet.

Men her findes der også noget til de voksne. For Google håber, at forældre og lærere kan bruge universet til at klæde børnene bedre på til at suse rundt i cyberspace.

“Forældre og lærere er dem med størst indflydelse på vores børn. Det er med til at gøre, at børn er søde ved hinanden og dygtige til at begå sig på nettet. Præcis som gør vi gør, når vi er offline,” skriver Pavni Diwanji, der er udviklingsdirektør hos Google og arbejder med initiativer rettet mod børn og familier.

I Be Internet Awesome svæver børn rundt i platformspillet Interland, hvor de møder andre børn. Og her kan de spille mindre undervisningsspil med hinanden. Ifølge Google er det en sjovere måde at lære om privatliv og sikkerhed, og så trænger det bedre ind hos børnene.

Lærere har på Be Internet Awesome adgang til undervisningmateriale til at undgå phishing-sider, altså sider der lokker kodeord og kreditkortoplysninger ud af internetbrugeren. Og på Youtube ligger der en stribe videoer til forældrene. De giver inspiration til, hvordan forældre kan tage en snak med børnene om cybersikkerhed.

Du kan prøve spillet Interland her.