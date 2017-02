Har Obama takket ja til tusindvis af illegale flygtninge?

Tidligere på ugen gjorde en telefonsamtale med den australske premierminister angiveligt præsident Donald Trump yderst oprevet. Den amerikanske avis Washington Post rapporterede, baseret på anonyme kilder, at Trump smækkede røret på efter 25 minutters samtale med den australske premierminister, Malcolm Turnbull, selvom telefonmødet skulle have varet en hel time. Desuden skulle Trump efterfølgende have betegnet samtalen som den ‘værste han havde haft’ i sin tid som præsident.

Samtalen gik på en flygtningeaftale, som daværende præsident Barack Obama havde indgået med Australiens regering, og som Donald Trump nu modvilligt har accepteret. Dog ikke uden at rette en skarp kritik mod aftalen på bl.a. Twitter.

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2017

Men stemmer det virkelig, at Obama i sin tid accepterede at tage imod ‘tusindvis af illegale flygtninge fra Australien’? Det har det amerikanske faktatjekmedie Politifact tjekket op på.

Ifølge Politifact er der to ting i Trumps tweet, der ikke stemmer: For det første involverer aftalen færre end 2000 personer. Det er derfor misvisende at snakke om ‘tusindvis’. For det andet kommer de pågældende personer til USA gennem et flygtningeprogram på lovlig vis og er således ikke ‘illegale’.

Obamas flygtningeaftale med Australien kom i stand, efter det sidste år kom frem, at de flygtninge, Australien har sendt videre til flygtningecentre på forskellige stillehavsøer, levede under kummerlige forhold og blev misbrugt. Centrene blev lukket, og den australske regering fik forhandlet på plads med USA’s regering, at USA kunne tage imod de mest sårbare af de pågældende flygtninge, der primært kommer fra Irak, Iran og Somalia.

Du kan læse hele faktatjekket hos Politifact her.