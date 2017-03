Obamas nye fødselsattest er en gammel nyhed

Barack Obamas halvbror, Malik Obama, har forsøgt at puste nyt liv i konspirationsteorien om, at den tidligere amerikanske præsident blev født i Kenya og dermed – ifølge den amerikanske forfatning – ikke var valgbar som præsident for USA. Malik Obama delte torsdag i sidste uge på Twitter en kopi af, hvad han antyder, er hans brors fødselsattest. Men det er så som så med beviset. Attesten så dagens lys første gang for otte år siden – og blev allerede dengang afvist som en forfalskning.

I det hele taget har der været adskillige lignende attester i omløb på nettet i tidens løb, der alle har haft det til fælles, at Barack Obamas fødested var angivet til at være uden for USA. Men de er blevet bevist eller beskyldt for at være falsknerier. Det gælder altså også den attest, som Malik Obama nu har delt.

Den dukkede op på onlineauktionssiden ebay.com i 2009, hvor en amerikansk statsborger ved navn Lucas Smith havde sat den til salg. Og Lucas Smith nøjedes ikke med at lægge den på ebay.com. Han præsenterede både sig selv og attesten i en video, der stadig kan findes på YouTube, hvor den angives at være uploadet den 22. august 2009.

Attesten var allerede i 2009 genstand for flere faktatjek i blandt andet den amerikanske avis Washington Post og faktatjekmedierne snopes.com og politifact.com. Alle tre erklærede de attesten for falsk eller tvivlsom.

Også netmediet WorldNetDaily forsøgte i 2009 at verificere attesten, men endte med at erklære den for et falsum. Det konservative medie har ellers været med helt i front i den bevægelse af kritikere, der har krævet, at Barack Obama skulle fremlægge bevis for sit fødested.

WorldNetDaily tilbød dengang Lucas Smith hjælp til at få dokumentet tjekket. Lucas Smith sagde til onlinemediet, at han lå inde med dokumenter, der beviste, at attesten var ægte, og at han ville sende papirerne til dem. Men det skete ikke. Og efter flere gange at have forsøgt at få fat i ham, konkluderede WorldNetDaily, at attesten måtte være en forfalskning.

Sådan ser attesten ud

Ifølge attesten blev Barack Obama født på Coast Provincial Hospital i den kenyanske storby Mombasa den 4. august 1961 klokken 7.24 om morgenen. WorldNetDaily rettede derfor henvendelse til sygehuset, men her nægtede man at be- eller afkræfte attestens ægthed. WorldNetDaily researchede videre på sagen og opstillede i en artikel den 25. august 2009 en række forhold, som antydede, at attesten ikke kunne være ægte.

Fødselsattesten ligner ikke den standard for fødselsattester, som man ellers brugte på det tidspunkt i Kenya.

Et kenyanske medie har rejst tvivl om brugen af ”Coast Province” eller ”Coast Provincial” i hospitalets navn i 1961. Ifølge Dan Branch, der er professor i afrikansk historie ved det engelske Warwick Universitet, blev begrebet ”Coast Province” ikke brugt først i 1960erne. Dengang blev de kenyanske provinser typisk omtalt som ’regioner’.

I 1961 blev Kenya omtalt som et herredømme og ikke ‘Republikken Kenya’, som det fremgår af attesten. Kenya blev først en republik i 1963.

Mombasa var en del af Zanzibar indtil 12. december 1963 – og altså ikke beliggende i en kenyansk kystprovins.

På attesten oplyses navnet på en læge, James O. W. Ang’awa, der var til stede under fødslen. Men den pågældende læge var ansat på et hospital i den kenyanske hovedstad Nairobi.

Datoerne på attesten er skrevet på den måde, som man blandt andet gør i USA, nemlig måned/dag/årstal. Men store dele af Kenya var indtil 1963 en britisk kronkoloni, og i Storbritannien skrives datoer som på dansk – det vil sige dag/måned/årstal.

Fodaftryk blev angiveligt ikke brugt på fødselsattester på det tidspunkt.

Normalt vil man lave fodaftryk af begge fødder, ligesom man gør med for eksempel fingeraftryk.

Ifølge det amerikanske faktatjekmedie snopes.com er endnu en pointe, der betvivler attestens ægthed, at brødrenes far, Barack Obama Senior, blev født og tog noget af sin uddannelse i Nyanzaprovinsen i det sydvestlige Kenya. Det er netop det område, dele af Obama-familien boede og stadig bor i. Sarah Obama, der er stedbedstemor til den tidligere præsident, bor i Nyang’oma Kogelo, der er en lille by i samme provins. Men Mombasa, hvor den tidligere amerikanske præsident ifølge attesten blev født, ligger omkring 1600 km fra Obama-familiens provins.

Det lykkedes angiveligt ikke Lucas Smith at få nogen til at købe den formodede falske fødselsattest. Men den amerikanske tandlæge og advokat Orly Taitz viste stor interesse for dokumentet. Hun havde allerede tidligere forgæves forsøgt at overbevise en amerikansk domstol om, at Barack Obama ikke var født i USA ved at fremlægge en anden fødselsattest. Nu ville hun forsøge igen med Lucas Smith som vidne. Hun anlagde en sag på vegne af Lucas Smith, og han vidnede da også for en dommer, hvor han blandt andet sagde, at han havde fået fat i dokumentet i Kenya ved at bestikke en militærperson. Hele sagen blev dog afvist af retten den 29. oktober 2009, og Lucas Smith påstod senere, at Orly Taitz havde bedt ham om at lyve i retten. En påstand hun afviste.

Halvbrødre uden den store kærlighed

Men hvorfor slår Malik Obama, der er amerikansk statsborger, og tilsyneladende skiftevis bor i Kenya og den amerikanske hovedstad Washington DC, tvivl om sin brors fødested – endda nu, hvor han ikke længere er præsident? Svaret kan måske findes i adskillige opdateringer på det sociale medie Twitter og i forskellige interviews, han har givet til medier. Her har Malik beskyldt Barack for ikke at interessere sig for sin kenyanske familie. Det gælder både økonomisk, men også da Malik Obama forsøgte at blive valgt til guvernør for den sydvestkenyanske provins Siaya i 2013, fremgår det af et interview i avisen New York Post. Malik Obama har desuden flere gange – både under og efter det amerikanske præsidentvalg sidste år – uden omsvøb støttet op om og hyldet den nyvalgte amerikanske præsident, Donald Trump.

Søndag kaldte Malik Obama i øvrigt den slagne præsidentkandidat Hillary Clinton (Dem.) for en slyngel og anklagede hende for at have sat gang i rygterne om, at Barack Obama slet ikke er født i USA. Det skulle være sket, da hun kæmpede mod Barack Obama om at blive nomineret som demokraternes præsidentkandidat i 2008. En påstand, som også Donald Trump har fremført ved tidligere lejligheder, og som det amerikanske politikmedie Politico mener at kunne spore til en lokalpolitiker i delstaten Illinois i år 2004.

Barack Obama offentliggjorde i april 2011 sin fødselsattest. Her oplyses det, at den tidligere præsident blev født i den amerikanske delstat Hawaii. Men det fik ikke gemytterne til at falde til ro. Fra flere sider blev der sået tvivl om attestens rigtighed.

Først den 16. september sidste år lagde Donald Trump debatten på hylden for sit vedkommende. I en valgtale sagde han, at “præsident Barack Obama blev født i USA. Punktum!”