Opråb fra kommunalpolitikere: Borgerne skal udvikle demokratiet

Politikerne på Christiansborg benytter forældede redskaber til at løse nye problemer. Der er brug for at gentænke velfærden. Politikerne skal løse problemerne sammen med borgerne. Det siger tre forfattere i debatbog om udviklingen af et nyt velfærdssamfund. En stribe pionerkommuner har sammen med borgere, virksomheder og foreninger vist vejen.