Hver syvende Twitter-profil er en robot

Mellem 9 og 15 pct. af alle aktive profiler på det sociale netværk Twitter er styret af robotter, viser en analyse fra de to amerikanske universiteter University of Southern California og Indiana University.

Med i alt 319 mio. aktive Twitter-brugere svarer det til, at der kun sidder levende mennesker bag mellem 271 og 290 mio. af profilerne, mens op mod 48 mio. er styret af computere.

Twitter afleverede i sidste en måned en opgørelse over aktive brugerkonti til det amerikanske finans- og børstilsyn US Securities and Exchange Commission (SEC). Her vurderer selskabet selv, at omkring 8,5 pct. af mediets brugerprofiler er ”uden nogen mærkbar bruger-initieret handling”. Men den nye undersøgelse viser altså, at det tal kan være dobbelt så højt.

Forskerne bag den nye analyse har opstillet 1.000 forskellige parametre, som burde kunne afsløre, hvorvidt der sidder et levende menneske bag en profil. Det er for eksempel antallet af og aktivitet mellem venner, typer af indhold – herunder om en tekst bærer præg af at give udtryk for følelser eller sindsstemninger – og netværksmønstre og generel aktivitet, dvs. hvor ofte og hvor mange tweets en konto udsender. De mange parametre er herefter holdt op imod en stikprøve af millioner af engelsksprogede Twitter-brugerprofiler.

På den baggrund når forskerne altså frem til, at op mod 15 pct. af Twitters profiler kvidres af computere. Et estimat, som forskerne i deres rapport skriver, er et meget sikkert estimat. De vurderer endda, at antallet kan være en del højere, fordi man har anlagt et konservativt udgangspunkt, samt at enkelte profiler med kød og blod bag tasterne kan være blevet stemplet som robotter i analysen.

Robotterne kan have gode og dårlige hensigter

De falske profiler kan have mange formål. Først og fremmest kan en robot arbejde ud fra et kommercielt sigte, hvor indholdet kan karakteriseres som spam. Det kan også være konti, der har til formål at fremme en bestemt – måske endda yderligtgående – politisk holdning. Forskerne nævner i deres rapport computerstyrede profiler, der propaganderer for terrorangreb eller forsøger at rekruttere personer til at begå terror, men hvor det ser ud som om, at der sidder et levende menneske bag opslagene.

En tidligere undersøgelse fra University of Southern California, der blev offentliggjort i november sidste år, slog fast, at mange opslag med politisk indhold kommer fra falske brugerprofiler.

Der kan også være tale om profiler, der har mere ædle formål, som for eksempel at opsamle og dele typer af tweets inden for bestemte emner, som så giver “levende” brugere mulighed for at følge en debat inden for blandt andet politik eller sundhed.

Twitter selv har også gjort opmærksom på, at nogle robotstyrede profiler bruges til at udsende computergenererede advarsler i forbindelse med for eksempel naturkatastrofer. Der kan også være tale om profiler, der er tilknyttet en virksomheds kundeservice eller et nyhedsmedie, hvor en computer automatisk udsender et tweet, når en ny artikel lægges online på mediets hjemmeside.

I enkelte tilfælde kan der være tale om avancerede programmer, der ligefrem kan gå i dialog med de levende Twitter-brugere og svare på specifikke spørgsmål.

Den nye analyse fra de to amerikanske universiteter siger ikke noget om, hvor mange danske Twitter-profiler, der opdateres af robotter. Undersøgelsen har nemlig kun kortlagt engelsksprogede profiler.

Ved udgangen af 2016 var der omkring 355.000 danske Twitter-profiler, hvoraf kun 65.000 af profilerne kan betragtes som aktive brugere på årsbasis, fremgår det er en opgørelse fra overskrift.dk, der monitorerer og rådgiver om brugen af sociale medier i Danmark. Til sammenligning er der årligt cirka 3,6 mio. aktive danske brugerprofiler på Facebook oplyser det sociale medie.