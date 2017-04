Pakistanske cricketfans beskyldes for at fejre politidrab i Paris

Formanden for det britiske indvandrerkritiske højrefløjsparti Britain First, Paul Golding, delte den 21. april en video på Twitter, hvor man ifølge ham ser ”en mængde af ’moderate’ muslimer i London fejre terrorangrebet i Paris”.

Paul Golding henviser til skudepisoden i Paris den 20. april, hvor en 39-årig franskmand skød og dræbte en politibetjent.

Men videoen viser slet ikke det, som Paul Golding hævder, og har intet med islam eller terrorisme at gøre, skriver den britiske tv-station Channel 4 i et faktatjek.

Og det bliver faktisk ret tydeligt, når man ser videoen, hvor man dog i første omgang godt kan foranlediges til at tro, at der vitterlig er tale om ekstremister, der synger og danser. Men flere forhold i videoen peger dog på, at der ikke er tale om en terrorhyldest.

Man ser ingen flag, bannere eller tilråb med religiøse budskaber, der kan antyde opbakning til terrorangrebet eller for eksempel Islamisk Stat. Derimod ses det pakistanske flag, mens der råbes ”Pakistan”. Hvorfor nu det? Fordi videoen rent faktisk viser glade cricketfans, der fejrer Pakistans sejr over Sri Lanka i en cricketkamp, der fandt sted i år 2009.

Videoen ligger på YouTube, og tjekker man baggrundsoplysningerne, der følger videoen på streamingtjenesten, fremgår det, at der er tale om pakistanere, der fejrer sejren i et cricketmesterskab. Det fremgår også, at videoen er lagt på YouTube den 22. juni 2009.

Det er i øvrigt ikke første gang, at den samme video bliver sat i forbindelse med skudepisoder. Videoen fik omkring en halv mio. visninger efter et andet skudangreb i Paris i november 2015. Ved det angreb blev 130 mennesker dræbt, og videoen blev også dengang beskyldt for at vise muslimer, der jublede på gaderne i London over det terrorangrebet.

Paul Golding har i øvrigt siden slettet sit opslag på Twitter.