Platformsøkonomien vokser hurtigst

Det kan godt være, at løst tilknyttede i byggeriet, rengøringsfolk på timebasis og chauffører lønnet per kørt tur fylder mest i medier og offentlig debat, når vi taler om det hastigt voksende freelance-arbejdsmarked.

Men ifølge London Business School er den største vækst i platforms- og freelanceopgaver lige nu i gruppen af veluddannede fagfolk som revisorer, læger, advokater og ledelseskonsulenter.

Fælles for det, briterne kalder the gig economy, er, at de fagprofessionelle finder et stadig større antal arbejdsopgaver via digitale platforme, hjemmesider og andre virtuelle services.

Ifølge London Business School er de fagprofessionelle freelancere lige nu den hastigst voksende gruppe på arbejdsmarkedet.