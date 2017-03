Politikere i verbalt slagsmål om antallet af arbejdsløse – hvem har ret?

Enhedslistens Finn Sørensen og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) var absolut ikke enige, da de i DR-programmet Debatten den 2. marts diskuterede, hvor mange ledige, der egentlig er i Danmark. Finn Sørensen mente 180.000, mens Simon Emil Ammitzbøll stod fast på 115.000. Men begge kan have ret, viser et faktatjek, som DR-programmet Detektor har foretaget.

”Der er nogen, der har sovet i timen, for vi har små 200.000 arbejdsløse i det her land. Det synes jeg, vi lige skal have på plads. Og hvis ikke, der blandt de 200.000 skulle findes nogen, som kunne bruges i de virksomheder, så er der altså nogen, der har sovet i timen,” sagde Finn Sørensen.

Den påstand fik Simon Emil Ammitzbøll til at reagere. Han anklagede Finn Sørensen for at komme med falske tal.

”Nu bliver der simpelthen for meget fake news her i aften. Før påstod du, at der var 200.000 arbejdsløse, selv om der er 115.000,” sagde han, før han blev afbrudt af Finn Sørensen, der gentog sin påstand og henviste til den seneste arbejdskraftundersøgelse fra Danmarks Statistik.

Detektor har spurgt Danmarks Statistik, hvilket af de to ledighedstal, der er rigtige. Og her er svaret, at begge politikere taler sandt.

”Begge politikere har ret. De bruger hver sit tal, men det er begge officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik,” siger kontorchef i Danmarks Statistik Sven Egmose til Detektor.

Den seneste udgave af Arbejdskraftundersøgelsen, som Finn Sørensen henviser til, blev offentliggjort i januar i år. Den viste, at der var 184.000 arbejdsløse på det tidspunkt. Undersøgelsen gennemføres blandt et tilfældigt udsnit af den danske befolkning, hvor formålet er at finde ud af, hvor mange i Danmark, der ikke har et arbejde, men som er aktivt jobsøgende og kan tiltræde hurtigt.

Simon Emil Ammitzbøll har hentet sit tal i en anden opgørelse fra Danmarks Statistik, som bygger på tal fra et register over antallet af personer, der er på dagpenge eller kontanthjælp, og som ligeledes er jobparate.

Der er én afgørende forskel på de tal, Finn Sørensen heviser til, og de tal, Simon Emil Ammitzbøll henviser til. Opgørelsen over dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som Simon Emil Ammitzbøll henviser til, er såkaldte bruttoledighedstal, som dækker både de ledige i aktivering og de ledige, der ikke er i aktivering. Det, der gør, at Simon Emil Ammitzbølls tal er lavere er, at disse tal er omregnet til fuldtidspersoner. Hvis én ledig for eksempel søger et job på 20 timer om ugen, og en anden søger et job på 17 timer om ugen, så tæller de to personer som én ledig. Lægger man de 20 og 17 timer sammen, giver det 37 timer – altså hvad der svarer til en fuldtidsstilling pr. uge. Arbejdskraftundersøgelsen derimod lægger ikke personerne sammen, og de to jobsøgende tæller derfor som to ledige.

Populært sagt tæller Arbejdskraftundersøgelsen antal ledige ‘hoveder’, mens statistikken over antallet af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere tæller ledige arbejdstimer.

De to politikere refererer derfor begge til ‘rigtige’ tal. De er bare opgjort på hver sin måde. Om man skal bruge det ene eller det andet tal, kommer an på, hvad emnet for en diskussion er.

