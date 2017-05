Politikere vægter evaluering af skolereform forskelligt

”Det er faktisk sådan, at hvis man spørger eleverne selv, så siger de, at de er rigtig glade for deres skole og for det, der sker i løbet af dagen”. Sådan sagde den tidligere undervisningsminister Christine Antorini (S), da hun forleden i DR2-programmet Debatten krydsede verbale klinger med den nuværende undervisningsminister, Merethe Riisager (LA), som mener, at eleverne siger det omvendte, nemlig at skoledagene er blevet for lange.

En evaluering af reformen viser da også, at otte ud af ti elever faktisk synes, at skoledagene er blevet for lange, hvilket er flere, end før reformen trådte i kraft. Christine Antorini hæfter sig til gengæld ved en anden del af undersøgelsen, hvor eleverne alligevel siger, at de i høj grad trives i skolen.

Men det er en noget forsimplet fortolkning af det, undersøgelsen viser, når Christine Antorini slår fast, at eleverne skam trives fint, mener forskningschef ved SFI, Mette Deding. Det er SFI, der har lave evalueringen for Undervisningsministeriet. I foråret 2014 svarede 46 procent af eleverne, at skoledagen var lidt eller alt for lang. I 2016 – to år efter reformen var trådt i kraft – var den andel steget til 82 procent. Og en så markant stigning kan man ikke bare se bort fra.

”Det er helt klart, at eleverne på den korte bane synes, at deres skoledag er blevet for lang, i forhold til hvad de ellers får ud af den. Det er selvfølgelig en så markant stigning, at det kan man ikke sidde overhørig,” siger Mette Deding.

Detektor har spurgt den tidligere undervisningsminister, hvorfor hun ikke fortæller, at folkeskoleeleverne synes, skoledagen er for lang, når hun nu siger, man skal spørge eleverne selv. Hun anerkender, at man bør tage elevernes opfattelse af skoledagenes længde alvorligt. Men det er ikke det samme som, at eleverne ikke trives.

”Fordi jeg synes jo, det er opløftende, de siger, at selvom der har været kæmpe stor debat om den lange skoledag, og mange elever synes, den er for lang, så trives de alligevel,” siger Christine Antorini (S) til Detektor.

