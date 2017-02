Politikerne plager ikke hinanden med flere samråd end tidligere

Der bliver afholdt flere og flere samråd på Christiansborg, og politikerne misbruger møderne til at profilere sig selv. Sådan lød det blandt andet i en artikel i Kristelig Dagblad den 15. december sidste år. En historie, der også fik flere politikere på banen med kritik.

Men både medier og politikere har fået statistikken galt i halsen. I hvert fald hvis man forventer, at der er tale om en stigning i antallet af fysiske møder. En ny opgørelse fra Folketinget, som Jyllands-Posten har fået udleveret, viser, at det reelle antal samråd har ligget relativt stabilt siden 2005. Politikerne render ikke til langt flere samrådsmøder end tidligere. Hvert møde tager allerhøjest længere tid.

De seneste 11 år har der i gennemsnit været afholdt 356 samråd om året. I det seneste folketingsår (2015-16) var antallet 367 – altså over gennemsnittet, men ikke flere end i eksempelvis 2008-09 eller 2010-11, hvor der blev afholdt henholdsvis 384 og 400 samråd, skriver avisen.

Når det alligevel efterhånden er blevet en udbredt opfattelse, at politikerne er blevet mere ivrige med at trække de siddende regeringers ministre i samråd, så skyldes det en opgørelse fra Folketingets egen årsberetning ”Året, der gik i Folketinget”, hvoraf det fremgår, at der i folketingsåret 2015-2016 blev afholdt 891 samråd med ministre. Året forinden lød samme opgørelse på 603. Men tallene dækker ikke over fysiske møder, men derimod antallet af stillede samrådsspørgsmål. Og i mange tilfælde bliver flere spørgsmål samlet op og besvaret af en minister under ét møde.

Desuden tælles det samme samråd med to, tre eller flere gange, hvis to eller flere ministre har deltaget. Men reelt har der altså kun været tale om ét fysisk møde. Derfor når Jyllands-Posten i sit faktatjek frem til, antallet af møder reelt næsten er det halve af, hvad der oplyses i Kristelig Dagblads artikel fra december sidste år.

Og i Folketingets årbog fremgår det da også, at antallet af samråd er nogenlunde stabilt år for år.

”Siden folketingsåret 2005-06 [har der] ikke været de store udsving i antallet af afholdte samråd, mens antallet af samrådsspørgsmål har varieret mere,” fremgår det.

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF) er overrasket over Jyllands-Postens tal. Hun mener ikke, at der er grund til at skride ind, selv om hun er tilbøjelig til at give kritikerne ret i, at nogle af samrådene nok godt kunne undværes.

”Jeg vil være meget betænkelig ved at skride ind over for de redskaber, som en opposition har til at stille regeringen til regnskab,” siger Pia Kjærsgaard til avisen.

Læs hele faktatjekket her.