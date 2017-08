Pragmatisk, grænsende til det principløse: Mød euroens kronprins

Jens Weidmann, chef for den tyske Forbundsbank og Merkel-mand til fingerspidserne, køres nu i stilling som chef for Den Europæiske Centralbank, ECB, selv om der er mere end to år til, at posten bliver ledig. Udpegningen skal ses i lyset af det store tysk-franske kompromis om EU’s fremtid, som ventes til efteråret.