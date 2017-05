Presset LO-boss: Ny teknologi kan bevare arbejdspladser

Fagbevægelsen styrtbløder. Hver eneste time, året rundt, mister Danmarks største faglige fællesskab, LO, mellem 3 og 4 medlemmer. Samtidig er LO-medlemmer blandt dem, der er i størst risiko for at blive erstattet af robotter. LO-formand Lizette Risgaard vil sætte en prop i hullet ved at omfavne ny teknologi.