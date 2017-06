Qatar-krise rullede længe før falske nyheder om terrorstøtte

Den 23. maj bragte det statsstøttede nyhedsmedie Qatar News Agency (QNA) et par kontroversielle nyheder, hvor landets emir, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, blandt andet udtrykte sig venligt stemt overfor Iran.

De kontroversielle udmeldinger medvirkede til, at Irans ærkefjende Saudi-Arabien og flere andre arabiske lande tidligere i denne uge sløjfede de diplomatiske bånd til Qatar, indstillede al samhandel og transport, skriver CNN og flere danske medier. Landene anklager Qatar for at støtte terrorgrupper og ekstremisme.

Men QNAs nyheder var falske og var plantet hos nyhedsbureauet af russiske hackere, siger flere kilder i den amerikanske efterretningstjeneste ifølge CNN.

Er falske nyheder så skyld i, at der er opstået nye uenigheder i Mellemøsten? Nej, heller ikke den del er sand. Forholdet mellem oliestaterne har nemlig været dårligt i et godt stykke tid.

For går man tilbage til begyndelsen af maj afbrød allerede dengang både Saudi-Arabien, Egypten, De Forenede Arabiske Emirater og Bahrain alle diplomatiske og trafikale forbindelser med Qatar, skrev blandt andet den amerikanske netavis Huffington Post den 5. maj. Og de fire stater er alle også en del af denne uges blokade mod Qatar, som de falske nyheder angiveligt har udløst.

At falske nyheder fra Rusland får Qatar-krisen til at blusse op afviser den amerikanske efterretningsekspert Malcolm Nance til faktatjeksitet snopes.com.

“Jeg tror ikke på, at de falske nyheder er skyld i krisen, og hvis nogen siger det, er det en belejlig måde at nedtone krisen på,” siger Malcolm Nance til snopes.com.

Også han peger på, at Qatar-krisen har rødder, der strækker sig længere tilbage end de falske nyheder fra Qatar News Agency.

I begyndelse af maj skyldtes blokaden Qatars støtte til den politisk-religiøse organisation Muslimske Broderskab, der vil omdanne Egypten til en islamisk stat, og at Qatar angiveligt har hjulpet Iran-støttede militser i regionen.