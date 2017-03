Rådet for Socialt Udsatte faktatjekker påstande i kontanthjælpsdebatten

”Holder påstandene?”. Det er titlen på en ny rapport fra Rådet for Socialt Udsatte, hvor nogle af de mest fremherskende påstande om kontanthjælpsmodtagere og konsekvenser af reformer af kontanthjælpssystemet udsættes for et faktatjek.

Rapporten, der er udarbejdet af det analysebureauet Analyse & Tal, gennemgår de videnskabelige belæg for ti typiske påstande. Det gælder for eksempel, hvorvidt ”der er jobs nok til alle – også jobs, som matcher kontanthjælpsmodtageres kvalifikationer”. Her konkluderes det blandt andet, at der trods den relativt lave arbejdsløshed, fortsat er mangel på job i Danmark. Det skyldes ifølge analysen, at der i et givent kvartal er langt flere arbejdsløse dagpenge- og jobparate kontanthjælpsmodtagere end der er forgæves rekrutteringer eller østarbejdere i Danmark. Et emne, som TjekDet også tidligere har skrevet om.

En påstand, der igen og igen har været fremme i den offentlige debat, er, hvorvidt flere og flere vælger arbejde fra til fordel for kontanthjælp. Mens det er korrekt, at antallet af kontanthjælpsmodtagere steg under finanskrisen fra 2008, konkluderer rapporten, at der ikke er belæg for at sige, at mange bevidst vælger arbejde fra til fordel for kontanthjælp. Faktisk går færre og færre fra beskæftigelse til kontanthjælp i løbet af de sidste fem år. Om denne udvikling alene skyldes forbedring i beskæftigelsessituationen vides ikke, fremgår det af rapporten, hvor det samtidig slås fast, at der er kommet mange på kontanthjælp, fordi de er faldet ud af dagpengesystemet.

Rapportens ti faktatjek sker på baggrund af kendte data, hvor analytikerne har foretaget en række nye beregninger på eksisterende talmateriale fra forskellige tilgængelige databaser – herunder statistikbanken i Danmarks Statistik, Jobindsats.dk, Ankestyrelsens database og DREAM.

Politikerne er gået reform-amok

Med udgangspunkt i rapporten kritiserer Jann Sjursen, der er formanden for Rådet for Socialt Udsatte, de senere års skiftende regeringer for at være gået reform-amok.

“Andre steder i verden forsvares den førte politik med ”alternative fakta”. I Danmark er vi ikke dér endnu, men helhedssynet og proportionaliteten er gået tabt i de seneste regeringers reform-amok. For eksempel påstår politikerne bag kontanthjælpsloftet, at antallet af kontanthjælpsmodtagere stiger, fordi det ikke kunne betale sig at arbejde. Men faktum er, at der faktisk er færre og færre kontanthjælpsmodtagere, som går fra arbejde til kontanthjælp. I stedet er mange kommet på kontanthjælp, fordi de er faldet ud af dagpengesystemet,” siger Jann Sjursen i en pressemeddelelse.

Han fremhæver, at når rådet har set sig nødsaget til at belyse de ti påstande, skyldes det, at den offentlige debat om kontanthjælpsmodtagerne er præget af mange myter og rammer gruppen hårdt.

“Det sociale sikringssystem i Danmark er grundlæggende truet. Reformerne af førtidspension, kontanthjælp og andre ydelser har negative konsekvenser for mange mennesker. Der er slet ikke proportionalitet mellem de negative konsekvenser og de påståede positive effekter. Og det er kendetegnende for den politiske debat, at den er præget af myter om, at socialt udsatte er arbejdsløse, fordi kontanthjælpen er for høj og det sociale hjælpesystem for godt – ja, til tider får man nærmest indtrykket af, at man gør de ramte en tjeneste ved at skære i deres ydelse, ” siger Jann Sjursen.

Rapporten på 175 sider, der er bestilt og betalt af Rådet for Socialt Udsatte, kan læses her.