Justitsministeren rykkes for handling mod falske nyheder

Socialdemokratiet håber, at anden gang bliver lykkens gang, når partiet atter trækker justitsminister Søren Pape Poulsen (Kons.) i samråd i Kulturudvalget om, hvad regeringen har tænkt sig at gøre for at hindre spredningen af falske nyheder på dansk grund. En udfordring, som den socialdemokratiske medieordfører Mogens Jensen kalder ”et problem for demokratiet”.

Han vil blandt andet have svar på, hvorvidt regeringen vil straffe de sociale medier, hvis de ikke fjerner for eksempel falske nyheder.

”Ministeren bedes redegøre for de aktuelle lovgivningsmæssige muligheder, i Danmark eller EU, der er for at forpligte medier som Facebook til for eksempel at følge medieansvarslove(n) og/eller forpligte dem til at overvåge og fjerne bl.a. falske nyheder, voldsindhold mm., eller straffe dem, eventuelt gennem bøder, for ikke aktivt at fjerne denne type indhold. Endvidere bedes ministeren redegøre for, hvilke konkrete initiativer regeringen vil tage for at bekæmpe spredningen af samme type indhold,” skriver Mogens Jensen (S) i sit spørgsmål til justitsministeren.

Den 10. januar i år stillede han det samme spørgsmål til ministeren. Og den 7. februar meddelte Søren Pape Poulsen (Kons.) så ganske kort, at regeringen ville følge udviklingen i blandt andet Tyskland, hvor politikerne har luftet tanken om bøder til Facebook, hvis de tillader spredning af falske nyheder.

Det kortfattede svar har Mogens Jensen tolket som om, at regeringen ikke ønsker at redegøre for de juridiske forhold i sagen endsige komme med ideer til, hvad der skal gøres.

”Regeringen må se at komme i arbejdstøjet,” skrev Mogens Jensen blandt andet i et debatindlæg i Politiken den 11. maj i år, hvor han ikke afviste, at den tyske model kunne være vejen frem.

”Jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at det tyske forslag om bøder er den rigtige vej at gå, men det er da et konkret forslag til handling, og alle muligheder må undersøges,” skrev han i indlægget.

Det er det tyske Socialdemokrati, SPD, der tilbage i december foreslog, at for eksempel Facebook skal kunne idømmes en bøde på 3,7 millioner kroner, hvis mediet ikke gør nok for at fjerne en falsk nyhed eller et opslag med hadefuldt indhold – også kaldet hate speech eller hadetale. Og hvis et offer for et opslag af hadefuld karakter kræver det, skal mediet samtidig offentliggøre en berigtigelse, der skal have samme udbredelsen, som den oprindelige falske historie.