Nu vil Søren Pape jagte de falske nyheder i Danmark

Regeringen annoncerede tidligere på året, at den ville nedsætte en ytringsfrihedskommission, som skal vurdere ytringsfrihedens rammer og vilkår i Danmark. Nu udvider justitsminister Søren Pape Poulsen (Kons.) kommissoriet, så kommissionens medlemmer også skal se på falske nyheder, hvilken effekt de har på den offentlige debat og ytringsfriheden, samt hvilke tiltag, der kan dæmme op for spredningen, oplyser ministeren til Folketingets kulturudvalg.

Ministeren meddelte beslutningen tidligere på måneden i forbindelse med et svar på et spørgsmål, der var stillet af Socialdemokratiets medieordfører Mogens Jensen. Partiets ordfører har både i januar og maj bedt regeringen svare på, hvad den har tænkt sig at gøre for at hindre spredningen af falske nyheder på dansk grund. En udfordring, som socialdemokraten har kaldt ”et problem for demokratiet”.

I det oprindelige udkast til Ytringsfrihedskommissionens arbejde, var der ikke lagt op til, at kommissionen skulle dykke ned i falske nyheder og deres betydning for ytringsfriheden og og den offentlige debat generelt. Men i ministerens svar til Kulturudvalget udvides kommissoriet, så kommissionen skal komme med en definition af, hvad der er falske nyheder, og hvordan de kan identificeres. Desuden ønskes anbefalinger til, hvordan problemet kan komme til livs.

I sit svar til Mogens Jensen (S) begrunder Søren Pape Poulsen (Kons.) sin beslutning med, “at samfundet de senere år har været præget af udvikling på en række områder, som har betydning for ytringsfriheden. Blandt andet har udbredelsen af sociale medier medført, at den enkelte borger har fået en række nye muligheder for at ytre sig og for at modtage informationer.”

Og de nye muligheder har udløst en række problemer, mener ministeren.

“Sociale medier giver således borgerne mulighed for at dele ufiltrerede meningstilkendegivelser, der kan være afsendt med kort reaktionstid, i en meget bred kreds af personer. Samtidig kan der rejses spørgsmål om betydningen af såkaldte “fake news”, hvor falske nyheder spredes gennem blandt andet sociale medier, i forhold til den demokratiske debat,” skriver Søren Pape Poulsen i sit svar, hvor han også løfter en pegefinger over for sine politikerkolleger.

“Det vil gøre en rigtig stor forskel, hvis vi politikere, og det gælder også for andre debattører, sørger for at tænke os godt om og vurderer historiernes validitet, før vi bare ukritisk deler nyheder. Der har vi selv et stort ansvar,” skriver ministeren.

I udkastet til kommissoriet lægges der op til en bredt sammensat kommission med otte medlemmer, herunder repræsentanter for universiteterne, medierne og Institut for Menneskerettigheder. Ministeren oplyser, at der ventes sat navne på medlemmerne inden sommerferien.

Kommissionen, der er kommet til verden med opbakning fra et bredt flertal, skal afslutte sit arbejde inden udgangen af 2018.