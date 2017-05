Røde toppolitikere overdriver regningen for skandalen i Skat

Politikere fra Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet og SF har i den offentlige debat overdrevet omfanget af skandalerne i Skat.

Det viser en gennemgang af blogs, artikler og udtalelser på direkte TV, som Berlingske har foretaget. Flere eksperter, som avisen har talt med, mener, at de røde politikere har blæst antallet af tabte milliarder kroner ud af proportioner.

Tallet for borgeres og virksomheders ubetalte gæld er i perioden 2005 til 2017 er vokset fra omkring 50 milliarder kroner til 100 milliarder kroner. Blandt andet det nye gældsinddrivelsessystem EFI har fået en stor del af skylden for, at danskernes gæld til det offentlige er gået markant i vejret. Og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, Alternativets politiske ordfører, Rasmus Nordqvist, og skatteordførerne for henholdsvis Enhedslisten og SF, Rune Lund og Lisbeth Bech Poulsen, har derfor flere gange sagt, at skandalen har kostet mellem 80 og 100 milliarder kroner. Men det kan man slet ikke konkludere, siger eksperter og Skatteministeriet til Berlingske.

Enhedslistens Rune Lund skrev blandt andet i et blogindlæg i Jyllands-Posten den 29. april, at “nu har Karsten Lauritzen så meddelt, at det er nødvendigt at afskrive 80 – firs! – af de disse 100 milliarder kroner. Det er prisen for uduelige politikere, der har ødelagt Skat og sparet Skat i stykker.”

Gæld vil der altid være

Men man kan ikke sætte lighedstegn mellem gældens størrelse og så skandalen i Skat. En stor del af gælden ville have været der alligevel og ville være blevet afskrevet – EFI-system eller ej.

“Der har altid eksisteret en stor gæld, der ikke kunne inddrives. Nu har gælden så fundet frem til folkets bevidsthed, men man vil aldrig kunne få al den gæld ind. Det er rent faktuelt, og at tro andet er ikke korrekt,” siger professor i økonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand Bo Sandemann Rasmussen til Berlingske.

Der vil altid være personer, der for eksempel går konkurs og bøder der ikke betalt af for eksempel hjemløse. Samtidig har Rigsrevisionen flere gange tidligere fremhævet, at finanskrisen har været med til at få folk og virksomheders gæld til det offentlige til at stige – altså forhold, der ikke har direkte relation til problemerne i Skat.

Skandalen i Skat har især centreret sig om svindel med udbytteskat, som udenlandske kriminelle har stået bag. I første omgang blev svindlen opgjort til 6,2 milliarder kroner, men senere opdagede man i Skat, at der snarere var tale om svindel for i omegnen af 12 milliarder kroner. Heraf er det efterfølgende lykkedes at kradse to milliarder kroner ind. Desuden vurderes EFI foreløbig at have belastet gældsposten med ekstraordinært med op mod 14 milliarder kroner, der også forventes at være tabt.

Der er altså ingen tvivl om, at det kuldsejlede IT-system, EFI, rent faktisk bærer en del af skylden for, at gælden er vokset, som flere politikere påstår. Men det er systemets andel af de tabte milliarder, der overdrives.

“Selv det bedste og mest velfungerende inddrivelsessystem vil ikke være perfekt og vil aldrig være i stand til at inddrive alle restancerne. Man kan som bekendt ikke klippe håret af de skaldede. Præcist hvor mange penge, den fælles kasse er gået glip af, er svært at sige, men det er nok et beløb væsentligt under de 100 mia. kr., og det skylder politikerne at gøre befolkningen opmærksom på,” siger Jacob Torfing, der er professor i forvaltningsret ved Roskilde Universitet. Han kalder det over for Berlingske “forkert”, når politikerne giver indtryk af, at inddrivelsessystemet “er skyld i, at der mangler 100 mia. kr.”

Politikere kritiseres for at misinformere

Samtidig er det værd at fremhæve, at mange af de personer, som skylder den offentlige kasse penge, slet ikke har nogen. Det ville et velfungerende EFI-system ikke havde kunnet ændre på.

“Mange af de her skyldnere har jo en kursværdi på nul kroner, medmindre de pludselig vinder i Lotto,” siger skatteadvokat Torben Bagge til Berlingske. Derfor mener han også, at politikerne har “misinformeret” danskerne.

Berlingske har blandt andet forelagt Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, kritikken. Han mener ikke, at partiet har sagt noget forkert.

“Vi konstaterer, at der er tale om et beløb på 100 mia. kr., men vi har ikke på noget tidspunkt sagt, at vi kunne få alle pengene i kassen,” siger Nicolai Wammen.

Lisbeth Bech Poulsen (SF), der tidligere også har fremhævet beløbet på 80 milliarder kroner, vedgår til gengæld eksperternes kritik.

“Jeg vil være så ydmyg at sige, at jeg ikke tror, mit blogindlæg har gjort hverken fra eller til. Men jeg skulle ikke have skrevet det på den måde. Det er rigtigt,” siger hun til Berlingske.

Læs hele faktatjekket på Berlingskes hjemmeside her.