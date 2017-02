Rusland skyder igen mod falske nyheder

I mindst to år er Rusland blevet beskyldt for at være storleverandør af falske historier om de vestlige lande. Det har bl.a. fået EU til at oprette en særlig task force til at optrevle den russiske propaganda forklædt som falske nyheder. Og nu har Rusland oprettet en tilsvarende tjeneste, der går nyheder fra vestlige medier i bedene.

Tjenesten, der hører under det russiske udenrigsministerium, stempler med rødt artikler med teksten: ”Falsk. Indeholder falsk information” og at ”denne artikel indeholder oplysninger, der ikke svarer til virkeligheden”. Det oplyses dog ikke, hvad der er forkert eller falsk i de pågældende artikler.

Russian Foreign ministry launches their own fake news-busting project. This is what it looks like. Yes, this is the entire “debunking”. pic.twitter.com/rTEaOP5GfP — Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) 22. februar 2017

På et pressemøde i går sagde det russiske udenrigsministeriums talskvinde, Maria Zakharova, at ministeriet ikke forventer at løbe tør for indhold til hjemmesiden. Med andre ord regner ministeriet ikke med, at der kommer mindre propaganda rettet mod Rusland i fremtiden. I skrivende stund er der dog kun fem artikler på hjemmesiden, der er stemplet som falske nyheder.

”Først offentliggør de falske nyheder uden fakta. Historierne går viralt og danner grundlag for den offentlige debat. Og et par måneder senere korrigerer de artiklerne, men på det tidspunkt er skaden allerede sket,” sagde Maria Zakharova på pressemødet ifølge Moscow Times.

Ifølge talskvinden vil ministeriet ikke kaste sig over alle falske nyheder om Rusland, fordi man i så fald ”ville være nødt til at uploade 90 pct. af internettet”.