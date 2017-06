S og DF lægger EU-pres på Løkke

Socialdemokratiets Mette Frederiksen og Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl tager nu igen et fælles politisk initiativ, der sætter statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) under pres.

Mens de to partiledere senest stod sammen om en opfordring til statsministeren om at nedsætte en skattekommission, der kan undersøge skandalerne i SKAT, er det nu på EU-området, at de to partiledere lægger pres på Lars Løkke Rasmussen. De vil have statsministeren til at føre en rødere politik end den, der står i Venstres partiprogram, og kæmpe danske lønmodtageres sag i EU.

”Vi vil gerne have Lars Løkke Rasmussen til at stå i spidsen og kæmpe for danske lønmodtagere i europæiske spørgsmål,” sagde Mette Frederiksen fredag morgen under en fælles debat med Kristian Thulesen Dahl ved Folkemødet i Allinge på Bornholm.

Kristian Thulesen Dahl supplerede:

”Vores opfordring er, at statsministeren udarbejder en offensiv dansk strategi for, hvordan EU kan rette reglerne til.”

EU skaber social dumping

Dermed udbygger de to partiledere et samarbejde, der allerede nu har skabt bemærkelsesværdige resultater. Ud over nedsættelsen af en skattekommission har de to i fællesskab forhindret regeringen i at hæve pensionsalderen med et halvt år. Og nu kommer turen til EU-politikken.

Her nævner de to partiledere en række eksempler på, at EU-regler, der skal sikre lønmodtagere mulighed for at arbejde i et andet EU-land, har haft en række utilsigtede konsekvenser. De nævner både problemer med social dumping og med andre EU-borgeres ret til sociale ydelser som f.eks. SU.

”På papiret er fri bevægelighed af arbejdskraft mellem EU-landene en rigtig god ide. Men i byggeriet og på motorvejene har EU-reglerne betydet social dumping, hvor lønninger presses ned, og hvor arbejdsmiljø pludselig bliver konkurreret ned. Sådan skal det ikke være i fremtiden,” sagde Mette Frederiksen.

Uddrag fra dagens debat på Folkemødet mellem Mette Frederiksen (S) og Kristian Thulesen Dahl (DF).

I byggeriet arbejder håndværkere fra f.eks. Polen på vilkår, der ikke altid lever op til de danske overenskomster, mens lastbiler med chauffører fra særligt Bulgarien og Rumænien accepterer helt andre løn- og arbejdsvilkår end danske chauffører.

Kristian Thulesen Dahl nævnte derudover problemer med SU, hvor borgere fra andre EU-lande kan få SU, hvis de før ansøgningen om SU i en periode har haft et fritidsjob på mellem 9 og 10 timer.

”Når andre EU-borgere kan få adgang til hele velfærdspakken efter at have arbejdet i Danmark 9-10 timer om ugen, så er tingene skredet,” sagde han.

Han pegede på, at EU-reglerne også giver f.eks. romaer fri adgang til Danmark.

”Man kan bruge EU-reglerne til at sidde på en gade i København og ernære sig ved at samle flasker. Det holder ikke,” sagde Kristian Thulesen Dahl.

Åben dør?

Under valgkampen indgik statsminister Lars Løkke Rasmussen sammen med de tre andre partier i blå blok en europapolitisk aftale, der skulle begrænse EU-borgeres adgang til velfærdsydelser i Danmark.

Nu håber Thulesen Dahl, at hans og Mette Frederiksens fælles opfordring kan sætte turbo på statsministerens engagement.

”I det omfang statsministeren synes, vi sparker en åben dør ind, er det jo herligt, for så kan vi hurtigt komme i gang,” sagde han.

DF-formanden sagde videre, at valget i Frankrig af Emmanuel Macron har åbnet en mulighed på dette område, fordi den nye franske præsident også er meget optaget af, at den frie bevægelighed i EU ikke skal bruges til at underminere lønmodtageres rettigheder.

Gunde Odgaard, sekretariatsleder i bygningsarbejdernes såkaldte BAT-kartel, hilser udspillet fra de to ledere velkomment, og han peger på, at Storbritanniens beslutning om at melde sig ud af EU gør det sandsynligt, at man kan komme længere på denne dagsorden, end man hidtil har kunnet.

”Det har altid været briterne, der har bremset sikring af lønmodtagerrettigheder i EU. Nu hvor de forsvinder, er der håb om, at vi kan få lavet bedre regler, der forebygger social dumping,” siger Gunde Odgaard.