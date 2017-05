S-politiker skrev falsk nyhed om kastrerede drenge for at få opmærksomhed

Under overskriften ”Forældre anklaget: Kastrerede to sønner” spredte Mette Gjerskov på både Facebook og Twitter lørdag morgen en frit opfundet historie, om to grønlandske drenge, der angiveligt er blevet ”kastreret af deres forældre i forbindelse med en rejse til Grønland i 2015”. Den falske nyhed hævder, at Retten i Esbjerg nu skal behandle sagen mod forældrene, der er henholdsvis 37 og 41 år.

Mette Gjerskov skriver falsk nyhed Screenshot fra Mette Gjerskovs Facebookside

Mette Gjerskovs opslag ledsages af et billede, der viser, hvad der ligner, en rigtig nyhedsartikel.

Historien citerer også en til lejligheden opfundet overlæge fra Odense Universitetshospital, Jørgen B. Thomsen, for at sige, at drengene er ofre for regulær kastration.

”Det kan være svært at vurdere, når drenge ikke er nået puberteten, men i dette tilfælde er jeg ikke i tvivl,” lyder citatet.

Men hele historien er det pure opspind, og Mette Gjerskov har selv skrevet den, indrømmer hun over for Berlingske. Målet var at rejse en presseetisk debat, når det kommer til mediernes dækning og omtale af ofrene for seksuelle krænkelser.

”Det er en konstrueret historie, som ikke krænker nogen. Det var det, det handlede om. Det handlede om at få en debat om sagen, som åbenlyst skulle vise, hvor stor en krænkelse det er at blive omtalt i pressen, uden at det krænkede virkelige personer,” siger hun til Berlingske.

Medierne udstiller ofrene

Mette Gjerskov mener, at medierne igen og igen går for tæt på de krænkede og giver for mange detaljer, der kan ødelægge ofrenes fremtid.

Det er i øvrigt ikke første gang, at hun forsøger at rejse debatten. I april henviste hun til en artikel i Fyens Stiftstidende, der handler om et somalisk forældrepar fra Fredericia, der blev dømt for at lade deres døtre omskære. Mette Gjerskov er harm over den pågældende artikels detaljerigdom om pigernes kønsdele, og hun mener, at artiklen har skadet børnenes fremtid i byen.

”Når de omtalte piger skal ud på deres første date, så ved hele byen jo nu, hvordan deres kønsdele ser ud, ” siger Mette Gjerskov, der også er formand for en tværpolitisk arbejdsgruppe i Folketinget, der arbejder med seksuelle krænkelser, til Berlingske.

Drenge kastreret. Medier krænker ofrene en gang til med intime detaljer og info, der afslører ofres id. Simpelthen ikke i orden! #dkpol pic.twitter.com/atYZsdejZH — Mette Gjerskov (@MetteGjerskov) 6. maj 2017

Med henvisning til artiklen fra Fyens Stiftstidende forsøgte Mette Gjerskov at rejse debatten for en måned siden, men hendes kritik vandt ikke gehør i den offentlige debat. Derfor tog hun i weekenden det utraditionelle skridt og delte den frit opfundet historie om de grønlandske drenge.

I artiklen, der ledsager opslaget, antydes det faktisk i sidste afsnit, at der er tale om en falsk nyhed. I artiklen står der blandt andet ”Fake News rapporterer fra retsmødet”, ligesom historien er underskrevet med initialerne ”mg”.

Kalder Gjerskovs historie en skadelig handling

Mette Gjerskovs nyhed falder ikke i god jord hos formanden for Dansk Journalistforbund, Lars Werge.

“Det er en ommer fra Mette Gjerskovs side. Det handler ikke om, hvad hun vil have os til at forholde os til, men at hun opdigter en historie, som vel egentlig er løgnagtig,” siger han ifølge Politiken til Ritzau.

Lars Werge hæfter sig også ved, at der gik mange timer, før Mette Gjerskov på de sociale medier selv erkendte, at historien var falsk.

“Jeg bider mærke i, at der gik et døgns tid, før hun selv på Twitter fortalte, at det var en opdigtet historie. Hun har troet, at det var gennemskueligt. Man skal være meget tydelig og passe på med ironi og at forvente, at brugere kan gennemskue alt,” siger Lars Werge.