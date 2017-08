Trump løb i foråret udenom sandheden mindst 100 gange

At den amerikanske præsident, Donald Trump, til tider er meget hurtig på aftrækkeren, når det kommer til at kommentere sine meritter som præsident, er de færreste i tvivl om. Men hvor ofte og hvor meget har Trump været på kant med – eller overskredet – sandheden, siden han blev indsat som præsident? Det har den amerikansk avis New York Times forsøgt at kortlægge.

Avisen har gennemgået Donald Trumps påstande for første halvår 2017. Det vil sige fra han blev indsat i januar 2017 til 30. juni. Og det er et bugnende katalog af usandheder, New York Times har indsamlet. Mindst 100 gange har Trump sagt noget, der ikke passer. Og der skulle gå 40 dage, før Trump havde en hel dag i præsidentembedet, hvor han ikke kom med et usandt udsagn. Den dag var 1. marts, skriver avisen.

Siden da har sandhedsværdien af Trumps udmeldinger været tvivlsom i 74 dage ud af de følgende 113 dage.

Kortlægningen viser også, at på trods af at tidligere udmeldinger er blevet faktatjekket og erklæret for i strid med fakta, så tøver præsidenten ikke med at holde fast i sin opfattelse af, hvad der er sandt og falsk. For eksempel erklærer han flere gange, at han har sparet de amerikanske skatteydere for adskillige millioner dollars, da han trådte ind i statens forhandlinger om indkøb af nye kampfly. Men som avisen påpeger, så har de besparelser, som præsidenten tager æren for, allerede været på plads, før Donald Trump kom til magten.

Ind i mellem ændrer fakta sig også. For eksempel synes præsidenten at være i tvivl om, hvornår han fik Kina til at stoppe med at manipulere deres valuta. Trump har både sagt, at det ophørte, da han stillede op, da han blev valgt, og da han blev indsat. Men faktisk var det allerede i 2014, at Kinas stoppede valutamanipulationen. Det er mere end to år før, Trump blev indsat som præsident.

Her er et lille udvalg af, hvad han har sagt, og som avisen mener er usandt, siden han blev indsat som præsident den 20. januar i år:

21. januar: “Jeg var ikke den store fan af Irak. Jeg ville ikke gå ind i Irak (med amerikanske soldater, red.).

MEN: Han har tidligere talt for invasionen af Irak.

21. januar: “En journalist fra magasinet Time – og jeg har været på deres (bladets, red.) forside 14 eller 15 gange. Her tror jeg, vi har alletiders rekord for Time magasinet”.

MEN: Trump har været på bladets forside 11 gange, men den tidligere amerikanske præsident Richard Nixon var på forsiden 55 gange.

25. januar: “Obama holdt en tale dér for to uger siden. Og det var en rigtig fin tale. Men to blev skudt og dræbt under hans tale. Og det må bare ikke ske.”

MEN: Ingen døde i Chicago den dag, Obama holdt en farveltale i forbindelse med slutningen på hans embedsperiode.

28. januar: “Omtalen af mig i New York Times og Washington Post har været så falsk og vred, at Times faktisk har undskyldt overfor sine bedragede abonnenter og læsere.”

MEN: Avisen har aldrig undskyldt for de artikler, som avisen har bragt om Donald Trump.

30. januar: “Kun 109 mennesker ud af 325.000 blev tilbageholdt og afhørt. Det store problem i lufthavnene skyldtes computerproblemer hos Delta”.

MEN: Ifølge officielle tal blev mindst 746 mennesker tilbageholdt under opstået kaos i amerikanske lufthavne efter Trumps indrejseforbud mod personer fra udvalgte – primært muslimske – lande. Og flyselskabet Deltas computernedbrud, der medførte forsinkelser, skete først to dage senere.

4. februar: “Efter at have været tvunget til at undskylde for sin dårlige og upræcise omtale af mig efter at have vundet valget, er FALSKE NYHEDER New York Times stadig fortabt!”.

MEN: Avisen har aldrig undskyldt for de artikler, som avisen har bragt om Donald Trump.

6. februar: “Jeg har allerede sparet os mere end 700 millioner dollars, da jeg blev involveret i forhandlinger om F-35-kampflyet”

MEN: En stor del af besparelsen ved forhandlingerne om indkøb af nye kampfly blev forudset før, Trump blev indsat.

7. februar: “Jeg har sparet os for mere end 600 millioner dollars. Jeg var med i forhandlingerne om kampflyet F-35.”

MEN: Forsvarsministeriet havde forhandlet prisnedsættelse på indkøb af nye kampfly, inden Trump blev indsat.

8. februar: “Det er en skændsel, at hele min regering endnu ikke er på plads. Det er den største forsinkelse i vores lands historie. Demokraterne obstruerer.”

MEN: Et kongresudvalg skal godkende en præsidents udnævnelse af ministre. Den tidligere præsident, Barack Obama blev indehaver af den nyere tids rekord for, hvornår alle ministre i en præsidents regering kom på plads. I Obamas første embedsperiode i 2008, måtte han vente næsten fire måneder, før Senatet havde godkendt de sidste nominerede medlemmer af Obama-administrationen.

16. februar: “Vi fik 306 (valgmandsstemmer, red.) fordi folk mødte frem og stemte i et omfang, vi ikke har set tidligere, sådan er det. Jeg tror, det var den største valgmandssejr siden Ronald Reagan”.

MEN: De amerikanske vælgere stemmer ikke direkte på en bestemt præsidentkandidat. Derimod går stemmerne til såkaldte valgmænd, der på forhånd har erklæret at ville stemme på en bestemt præsidentkandidat. De tidligere præsidenter George W. Bush, Bill Clinton og Barack Obama vandt med større margin af valgmænd.

16. februar: “Walmart (supermarkedskæde, red.) meddelte, at de bare i år vil skabe 10.000 job i USA på grund af vores forskellige planer og initiativer.”

MEN: De nye job blev besluttet i forbindelse med en investeringsplan, som supermarkedskæden offentliggjorde i oktober 2016.

18. februar: ”Vi er nødt til at holde vores land sikkert. Se nu, hvad der er sket i Tyskland. Se, hvad der skete i Sverige i går aftes. Sverige. Hvem skulle have troet det? Sverige, der tog et stort antal (flygtninge og indvandrere, red.) ind. De har problemer, som de ikke havde forventet.”

MEN: Trump antydede, at der havde været et terrorangreb i Sverige, men det var ikke tilfældet.

24. februar: “Obamacare (sygeforsikring, red.) omfatter meget få mennesker – og husk, fratrukket antallet af mennesker, der havde en god sygeforsikringsordning, som de var glade for, blev taget fra dem – den blev taget fra dem”.

MEN: Obamacare løftede antallet af amerikanere med en sygeforsikring med netto omkring 20 millioner personer. Det svarer til omkring 6,2 pct. af den amerikanske befolkning.

4. marts: “Forfærdeligt! Har lige fundet ud af, at Obama aflyttede mig i Trump Tower (Donald Trumps skyskraber i New York, hvor han også har en privat lejlighed, red.) kort tid før min valgsejr. Kom der intet ud af. Dette er McCarthyisme!”.

MEN: Der er ikke forelagt beviser for aflytningen.

7. marts: “122 onde fanger blev løsladt af Obamas administration fra Gitmo (Guantanamo, red.), og de er tilbage på slagmarken. Endnu en forfærdelig beslutning!”

MEN: Men 113 af fangerne, som ifølge de amerikanske myndigheder efter deres løsladelse har udført nye terroraktiviteter, blev ikke løsladt af Obama, men derimod hans forgænger, den republikanske præsident, George W. Bush.

13. marts: “Jeg sparede en masse penge på disse jetfly, ikke sandt? Har jeg gjort det godt? Mere end 725 millioner dollars på dem.”

MEN: Forsvarsministeriet havde forhandlet prisnedsættelse på kampfly, inden Trump blev indsat.

13. marts: “For og fremmest er det meget få mennesker, der er dækket (af Obamacare, red.).”

MEN: Omkring 20 mio. amerikanere fik sygeforsikring under Obamacare-ordningen. Det svarer til omkring 6,2 pct. af den amerikanske befolkning.

15. marts: “På de fly (kampfly, red.) sparede jeg 725 millioner dollars. Måske tog det mig kun en halv time, når man lægger al tid sammen.”

MEN: Forsvarsministeriet havde forhandlet prisnedsættelse på kampfly, inden Trump blev indsat.

20. marts: “Med bare en forhandling på et antal fly (kampfly, red.), sparede jeg skatteyderne i vores land for over 700 mio. dollars.”

MEN: Forsvarsministeriet havde forhandlet prisnedsættelse på kampfly, inden Trump blev indsat.

22. marts: “NATO, forældet, fordi den ikke bekæmper terrorisme. Det har de nu rettet op på.”

MEN: NATO har beskæftiget sig med terrorisme siden 1980erne.

29. marts: “Kan I huske, da New York Times sagde undskyld til deres læsere, fordi deres dækning af præsidentvalget havde været så dårlig?”

MEN: Det har New York Times aldrig gjort.

31. marts: “Mange fabrikker (bilproducenter, red.) er ved at blive bygget i Michigan, som ikke ville været kommet, hvis ikke jeg havde vundet dette valg, de fabrikker ville aldrig havde overvejet at vende tilbage (til USA, red.).”

MEN: De nye bilfabrikker, som Trump henviser til, havde været planlagt op til flere år, før Trump blev valgt.

11. april: “Jeg kan godt lide Steve (Bannon, red.), men I må huske på, at han ikke var involveret i min valgkampagne før meget sent i forløbet. Jeg havde allerede slået alle senatorerne og guvernørerne, og jeg kendte ikke Steve.”

MEN: Han mødte første gang Steve Bannon, der er i dag er Trumps toprådgiver, i år 2011.

21. april: “Da WikiLeaks afslørede… har aldrig hørt om WikiLeaks, aldrig hørt om det.”

MEN: Han kritiserede WikiLeaks helt tilbage i 2010, hvor han krævede “dødsstraf eller lignende” (citat, red.) over bagmændene.

27. april: “Jeg vil gerne hjælpe de amerikanske minearbejdere, men Demokraterne blokerer for deres (minearbejdernes, red.) sundhedsydelser.”

MEN: Lovforslaget, der ville forbedre visse kulminearbejderes sundhedsydelser, blev stillet af Demokraterne.

28. april: “F-35 jetkampfly-programmet havde overskredet budgettet. Jeg sparede over 725 mio. dollars, alene ved, at jeg involverede mig i forhandlingerne.”

MEN: Forsvarsministeriet havde forhandlet prisnedsættelse på kampfly, inden Trump blev indsat.

29. april: “De (avisen New York Times, red.) er inkompetente, uærlige folk, som efter valget måtte undskylde, fordi de omtalte det, os, mig, men os alle, de lavede så dårlig en dækning, at de følte sig nødsaget til at beklage, fordi deres forudsigelser var så dårlige.”

MEN: Avisen har aldrig undskyldt for noget sådan.

4. maj: “Vi er det land i verden med den højeste skat”.

MEN: Det er ikke rigtigt.

4. maj: “Der er ingen, der bekymrer sig om min selvangivelse – bortset fra journalister”.

MEN: Flere meningsmålinger har vist, at mange amerikanere mener, at Trump bør lægge den frem.

12. maj: “Historien om, at der skulle være en hemmelig aftale mellem Rusland og min valgkampagne, er Demokraternes dårlige undskyldning for at tabe præsidentvalget”

MEN: En sådan hemmelig aftale blev undersøgt allerede før præsidentvalget.

1.juni: ”Kineserne har lov til at bygge hundredevis af nye kulkraftværker, mens USA ifølge aftalen ikke må gøre det samme. … Prøv at tænk over det. Indien må fordoble sin kulproduktion. Vi skal afskaffe vores. Også Europa har lov til at fortsætte med at anlægge nye kulkraftværker”.

MEN: Citaterne stammer fra præsidentens tale, hvor han meddelte, at USA træder ud af FNs klimaaftale vedtaget i Paris i 2015. Klimaaftalen indeholder ikke et forbud mod at bygge nye kulfyrede værker. Det kinesiske styre har tidligere i år endda meddelt, at man ikke vil bygge hundrede nye planlagte kulkraftværker. Paris-aftalen er bygget på reduktionsmål, som landene selv skal finde ud af, hvordan de vil nå. Det gælder også USA. Derfor kan USA anlægge de kulkraftværker, de vil, så længe landet når sine mål i henhold til klimaaftalen.

5. juni: “Justitsministeriet skulle have holdt sig til det oprindelige forslag om indrejseforbud og ikke have lavet den mere lempelige og politisk korrekte version, som de videresendte til Højesteret”.

MEN: Trump underskrev selv den omtalte version af lovforslag om indrejseforbud – det var ikke Justitsministeriet, der stod som underskriver.

21. juni: “Alle siger, den (FNs klimaaftale, red.) ikke er bindende. Men den er sgu bindende.”

MEN: Paris-aftalen er ikke bindende. Og det har Trump også tidligere sagt.

Læs hele New York Times gennemgang af Donald Trumps påstande her.