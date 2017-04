Sender nogen usynlige og lumre beskeder i dit navn?

“Der er åbenbart et nyt hack på Facebook. Mellem bemærkninger til dine kontakter inkluderes en sårende sætning fra dig” Kilde: Opslag på Facebook som advarer mod, at fremmede kan sende nedsættende bemærkninger via Facebook Messenger til brugernes ‘venner’. Det er ren fup. Det er ikke uden videre muligt for andre at bryde ind i dine samtaler i Facebook Messenger. Kun hvis andre har dit password til din brugerprofil, hvis du aktivt har downloadet for eksempel en fil fra en hacker, eller hvis andre på anden vis har haft adgang til din pc eller telefon, vil din Facebookprofil være i fare.

En advarsel mod “et nyt hack på Facebook” er blevet delt heftigt i de seneste dage. Opslaget påstår, at hackere på magisk vis kan bryde ind på din Facebookprofil og sende fornærmende beskeder i dit navn til dine Facebookvenner via chat-funktionen Messenger. Vel at mærke uden, at du selv kan se beskederne. Men advarslen er fup og er endnu et forsøg på at skræmme eller lave sjov med brugerne af Facebook.

Når opslaget bliver delt i hobetal, skyldes det formodentlig blandt andet en sætning, hvor brugerne på forhånd beklager over for deres venner på Facebook, hvis en ondsindet besked skulle dukke op.

Det falske budskab har cirkuleret på Facebook i mange år med forskellige formuleringer. De påståede konsekvenser af det angivelige ‘hack’ har været lidt forskellige. I nogle udgaver af opslaget tales om nedsættende eller sårende bemærkninger, mens andre hævder, at du pludselig ufrivilligt sender pornobilleder til venner via Facebook-chatten.

I den nyeste udgave, som har floreret de seneste dage, står der:

“OBS!!! Der er åbenbart et nyt hack på Facebook. Mellem bemærkninger til dine kontakter inkluderes en sårende sætning fra dig. Det er meget beskidt, og det ser som om, at du skrev det. Du kan ikke se det, men dine venner kan. Denne situation kan skabe mange misforståelser. Jeg vil gerne sige til alle mine kontakter, at hvis det ser ud til jeg har skrevet noget chokerende eller ondt, så kommer det ikke fra mig, og jeg ville være taknemmelig, hvis du lader mig vide det. Mange tak. Kopiér og indsæt. Del ikke”

Sådan kan du blive Facebook-hacket Kilde: Social Media Today

Men selv den dygtigste hacker kan ikke uden videre overtage din Facebook-konto, når han eller hun har lyst til det. Det kræver, at du bevidst har udleveret eller er blevet narret til at udlevere dit password. Hackere kan også overtage din brugerprofil, hvis du på et tidspunkt er blevet lokket til at downloade en fil på din computer, eller nogen på anden vis har haft mulighed for at hacke sig ind på din computer. Hvis en hacker får fat i din mobiltelefon, vil han eller hun også kunne ændre dit password til din Facebookkonto.

Du bør altså altid være på vagt, hvis du får beskeder med links fra personer, som du ikke kender.

En anden mulighed for, at andre rent faktisk kan sende fornærmende beskeder til dine venner i dit navn, er, hvis nogen laver en kopi af din Facebookprofil. Så vil modtagerne af en besked måske tro, at det er dig, der skriver.

5 ting fortæller opslaget er fup

Hvad indikerer, at beskeden er falsk? For det første har advarslen cirkuleret på Facebook i mange år – endda i forskellige udgaver, men med præcis samme budskab – herunder også på engelsk. Dermed kan der altså ikke være tale om en ny form for hackerangreb, som det ellers hævdes i opslaget.

For det andet indeholder det ikke en nærmere og meningsfuld teknisk beskrivelse af, hvordan hackerangrebet skal kunne lade sig gøre. Der spredes blot skræk og advarsel.

For det tredje vil de fleste hackere sjældent bruge krudt på i stort omfang at hacke sig ind på brugeres Facebookprofiler for blot at sende tarvelige beskeder i dit navn. Hackere er i hovedreglen interesseret i at få fat i penge ved for eksempel at franarre dig koder til kreditkort eller dit NemID. Men det nævner opslaget her ikke noget om.

For det fjerde er nogle udgaver af opslaget skrevet på dårligt dansk. Det ligner mest en maskinoversættelse. Der er ord, der ikke giver mening eller er anvendt grammatisk forkert.

For det femte slutter opslaget med opfordringen “Kopiér og indsæt. Del ikke“. Netop den formulering bruges igen og igen i opslag, der ofte indeholder falske budskaber. Og der er en ret enkel årsag til, at den eller de personer, der oprindeligt har skrevet opslaget, vil have dig til at kopiere teksten og ikke bare bruge Facebooks deleknap. Det gør det nemlig svært at udrydde fup-opslaget på Facebook én gang for alle.

Hvis 5.000 brugere deler en sådan advarsel med Facebooks deleknap, så forsvinder opslaget hos alle, hvis person nummer 1 sletter det. Eller hvis person nummer 1.000 sletter opslaget, forsvinder det i princippet fra de efterfølgende 4.000 brugeres vægge.

Hvis Facebook konstaterer, at opslaget indeholder en falsk historie, kan mediet meget let rense budskabet ud, hvis opslaget er delt med deleknappen, fordi en Facebookmedarbejder blot skal finde den person, der første gang delte opslaget med deleknappen, og slette det.

Med andre ord: Bliver det oprindelige opslag slettet, så forsvinder det hos alle, der siden har delt det med deleknappen. Det sker til gengæld ikke, hvis alle følger opfordringen til at kopiere teksten over i et opslag på egen væg.