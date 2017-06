Ser du en falsk nyhed flere gange, tror du pludselig på den

Måske kender du frasen “hvis du gentager en løgn tilstrækkeligt mange gange, så vil den til sidst blive sand”?

Det kan meget vel være mekanismen bag delingerne af falske nyheder. For jo flere gange vi ser den samme (falske) nyhed på et socialt medie, jo mere tror vi på, den er sand, viser en undersøgelse, som tre forskere fra Yale University har lavet.

Om undersøgelsen Forskningsartiklen er lavet af Gordon Pennycook, der er Ph.d.-studerende i kognitiv psykologi, Tyrone Cannon, professor i psykologi og David Rand, som er professor i management. Alle ved Yale University i New Haven, Connecticut. Foreløbigt har de udgivet et working paper om deres undersøgelse, der er blevet lagt op på SSRN, som er et samfundsvidenskabelige forskningsnetværk, hvor forskere kan dele igangværende forskning.

Forskernes fremgangsmåde og resultater

Forskerne bad 246 testpersoner om at bladre en lang række Facebook-opslag igennem, der indeholdt både sande og falske nyheder.

Derefter skulle testpersonerne se en ny række Facebook-opslag – nogle af dem havde de set før, andre var helt nye. Nu skulle de ikke kun bladre dem igennem, de skulle også vurdere, om de var rigtige eller forkerte, og om de kunne finde på at dele dem på Facebook.

Det viste sig, at de opslag, testpersonerne vurderede var sande, i højere grad var dem, de havde set før. Det var også disse opslag, testpersonerne havde mest lyst til at dele på Facebook.

Advarsler og politisk tilhørsforhold

De undersøgte også, om testpersonernes politiske overbevisning havde indflydelse på, hvilke Facebook-opslag de vurderede som sande. Men det viste sig ikke at have den store betydning for, hvorvidt testpersonernes vurderede en nyhed for sand eller falsk. Det var primært det faktum, at testpersonerne så den samme nyhed flere gange, der afgjorde, hvorvidt de vurderede historierne som sande.

Forskerne konkluderer desuden, at advarselsmærkater ikke er nok, hvis vi vil falske nyheder til livs. Sociale medier bør helt skjule eller slette de falske nyheder, så vi aldrig ser dem.

Du kan downloade og læse hele studiet hér. Hvis du kan nøjes med mindre, kan du læse Journalist’s Resources gennemgang af resultaterne hér.