Slap Obama 122-Guantanamo-fanger ud i friheden til nye terroraktiviteter?

Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama slap 122 Guantanomo-fanger ud i friheden. Og efter løsladelsen kastede de sig igen ud i ”terror- eller terrorlignende-aktioner”. Det påstod præsident Donald Trump tirsdag i et opslag på det sociale medie Twitter.

Men 113 af fangerne, som ifølge de amerikanske myndigheder efter deres løsladelse har udført nye terroraktiviteter, blev ikke løsladt af Obama, men derimod hans forgænger, den republikanske præsident, George W. Bush, viser et faktatjek som blandt andet BBC og faktatjekmediet Snopes.com har foretaget.

122 vicious prisoners, released by the Obama Administration from Gitmo, have returned to the battlefield. Just another terrible decision! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. marts 2017

I januar 2002 indrettede amerikanerne fangelejren Guantanamo på landets flådebase på det sydøstlige Cuba. Her tilbageholdes personer, som USA mistænker for at have forbindelser til terroristnetværket al-Qaeda eller den afghanske Taleban-milits. De indsatte i lejren betegnes af USA som ’illegale kombattanter’ og nægtes de rettigheder, krigsfanger normalt har.

Omkring hver sjette måned offentliggør det amerikanske Direktoratet for Nationale Efterretninger, en detaljeret liste over, hvor mange tidligere Guantanamo-fanger, som er bekræftet eller mistænkt for at medvirke i terroraktiviteter efter løsladelse. Aktiviteterne er typisk planlægning eller finansiering af terroraktioner, udførelse af terrorangreb eller rekruttering af andre med henblik på terroraktiviteter, skriver BBC i sit faktatjek.

Ifølge den seneste opgørelse, der er dateret 15. juli 2016, har 122 tidligere fanger været involveret i terror- eller terrorlignende aktiviteter, efter at de er blevet løsladt eller flyttet væk fra Guantanamo-lejren.

Præsident Barack Obama løslod i sin regeringsperiode over 160 Guantanamo-fanger. Det var langt flere end George W. Bush løslod i sin regeringsperiode. Til gengæld var det altså kun ni af de 122 fanger, som Trump omtaler i sit tweet, der efterfølgende er blevet anklaget for at have deltaget i nye terror- eller terrorlignende aktiviteter.