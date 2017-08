Snart bliver skrueproducenten til digitalt tech-selskab

Industrivirksomheder kan ikke længere nøjes med at sælge kuglelejer, skruer og møtrikker, men skal transformere sig til digitale tech-selskaber, så de kan realisere det svimlende milliardpotentiale i at gøre fysiske produkter digitale. Det mener en af verdens førende eksperter inden for digitalisering af industrien, Eric Schaeffer fra Accenture.