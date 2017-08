Statsministeren snubler i beskæftigelsestal

På pressemødet for Venstres sommergruppemøde var statsminister Lars Løkke Rasmussen en glad mand. Der har nemlig aldrig været flere danskere i beskæftigelse.

“Aldrig før i Danmarkshistorien har der været så mange folk i beskæftigelse”, konstaterede han på pressemødet.

Efterfølgende sendte Venstre også budskabet ud på partiets Twitter-konto.

@larsloekke: “Aldrig før har der været så mange danskere i beskæftigelse. Ledigheden er faldet.” #dkpol — Venstre (@venstredk) 11. august 2017

DR-programmet Detektor kan i dag fortælle, at den påstand ikke er helt korrekt.

Højere beskæftigelse i 2007 og 2008

Faktisk har beskæftigelsen i Danmark tidligere været på et højere niveau end i første kvartal i år. Ser man på tallene fra Danmarks Statistik, lå beskæftigelsen i første kvartal 2007 på 2.911.630 personer, og det var steget til 2.944.296 personer i første kvartal 2008. Det er en del flere end de 2.906.964 personer, der var i beskæftigelse i første kvartal i år.

“Når vi ser i vores registerbaserede beskæftigelsestal og tallene fra nationalregnskabet, er der et stykke vej endnu, før vi er oppe på samme niveau, som i perioden op til krisen”, siger Thomas Thorsen, der er specialkonsulent i Danmarks Statistik, til Detektor.

Både i 2007 og 2008 lå beskæftigelsen altså højere, end de seneste tal viser.

Statsministeren og Venstre erkender fejl

Da en bruger på Twitter opfordrede Detektor til at kigge nærmere på tallene, medgav Lars Løkke Rasmussen, at der i 2007 og 2008 var perioder med højere beskæftigelse end i dag.

Fair point – beskæftigelsen er på sit højeste niveau i dag, hvis vi ser bort fra 2007 og 2008, hvor der var overophedning af økonomien. — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 11. august 2017

Venstre erkender også fejlen over for Detektor, men henviser samtidig til en video på statsministerens facebookside fra juni, hvor han bruger samme påstand. Her nævner han nemlig det forbehold, at der var to år i nullerne, hvor beskæftigelsen lå højere end det nuværende niveau.

