Kan statsministeren sige, at han har skabt 79.000 job i den private sektor?

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) forrige søndag overraskende droppede regeringens planer om at hæve pensionsalderen yderligere, fremhævede han, at regeringen alligevel var på rette vej og allerede har skabt tusindvis af job.

”Jeg glæder mig hver aften – når jeg går i seng – over, at vi trækker Danmark den rigtige vej. Vi har skabt 79.000 private arbejdspladser, siden vi kom i regering,” sagde Lars Løkke Rasmussen til DR.

Men tal fra Finansministeriet viser, at regeringen siden valget ‘kun’ har indgået politiske aftaler, der øger beskæftigelsen med 2.500 personer på sigt, skriver Jyllands-Posten.

Dermed kan statsministeren ikke tage æren for at have skabt alle de 79.000 job, der er opstået i den private sektor siden folketingsvalget i juni 2015. Langt hovedparten skyldes økonomisk opsving og reformer, som tidligere regeringer har gennemført.

”Det er klart at oversælge de politiske resultater, når det ikke er regeringens politik, der bidrager med et øget arbejdsudbud, så beskæftigelsen kan stige. Og fremgangen i konjunkturerne kan heller ikke tilskrives den faktisk førte politik af regeringen,” siger professor i økonomi Bo Sandemann Rasmussen til Jyllands-Posten.

De 2.500 job, som Løkke har skabt, stammer fra aftaler om et kontanthjælpsloft, en integrationsydelse og en nedsættelse af registreringsafgiften.

Finansminister Kristian Jensen (V) anerkender over for Jyllands-Posten, at der er et stykke vej før regeringen når sine mål for beskæftigelsen.

”2.500 personer er en god start, men det er slet ikke nok,” siger Kristian Jensen.

Han mener dog, at regeringen godt kan tage æren for den stigende beskæftigelse, der har været i de senere år.

”Regeringen er ansvarlig for den førte økonomiske politik, og konjunkturerne hænger sammen med den førte politik,”« siger Kristian Jensen.

Det er ikke lykkedes Jyllands-Posten at få en kommentar fra statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Læs hele Jyllands-Posten faktatjek her.