Stemmestyret shopping står foran gennembrud

Mens vi i Danmark venter lidt endnu på, at Amazons og Googles nye digitale assistenter for alvor vinder frem, er udviklingen i fuld gang i USA. Her oplevede man et regulært boom i forbindelse med den seneste julehandel, hvor ikke mindst Amazons to talestyrede højttalere, Echo og Dot, stod højt på manges ønskelister.

Allerede inden det amerikanske julesalg gik i gang, var der ifølge Morgan Stanley solgt 11 mio. eksemplarer af de to digitale assistenter, som har styresystemet Alexa indbygget. Frem mod juleaften blev der solgt yderligere 9 millioner Echo-maskiner, og hvis ikke Amazons varelager var løbet tør, havde endnu flere amerikanske hjem fået sig en digital butler.

Julesalget var i øvrigt kun begyndelsen. Ifølge en ny markedsanalyse fra investeringsbanken RBC Capital Markets står stemmestyret computing og shopping via de digitale assistenter først nu foran sit egentlige gennembrud. Om tre år vil der ifølge RBC Capital Markets blive solgt 60 mio. Alexa-baserede maskiner eller enheder, hvorved det samlede antal alene i USA når op på 128 millioner.

500 mio. aktive brugere

Samtidig forventer RBC, at Amazon i 2020 vil have 500 mio. aktive brugere af Alexa på verdensplan. De vil samtidig i stigende grad benytte netop Amazon til indkøb og shopping. De nuværende Amazon-kunder forventes at have spenderet omkring 350 dollar ved udgangen af i år, og det beløb vil stige med 5 pct. årligt, hvorfor Amazon regner med, at den årlige omsætning pr. kunde når op på 400 dollar i 2020. Dertil kommer, at de stemmestyrede købsmuligheder med Alexa yderligere vil øge købelysten med mellem 5 og 15 pct.

RBC Capital Markets konkluderer, at Amazon har potentiale til at erobre et meget stort marked, som så kan ramme andre aktører og salgsplatforme.

”Det er vores vurdering, at Amazon står med et potentielt megahit med Alexa. De digitale assistenter gør det langt lettere at få svar på stort set alt og gør det nemt at bestille alverdens varer. Det er en tjeneste, som vil styrke intensiteten i Amazons relationer til deres kunder,” erklærer RBC Capital Markets.

En undersøgelse af 228 nuværende Amazon-kunder viste i sidste måned, at 17 pct. af alle Alexa-brugere allerede nu benytter deres butler til at bestille varer fra Amazons egne webbutikker.

En anden ny rapport fra Accenture i Storbritannien slår fast, at 38 pct. af alle millennials, dvs. personer født mellem 1980 og 2000, er parat til at anvende stemmestyring til alverdens indkøb og bestillinger, og at 10 pct. allerede har gjort det.