Store geografiske forskelle på antallet af lægebesøg

Praktiserende læger i Sønder- og Midtjylland og på Bornholm er oftere i kontakt med deres patienter end deres lægekolleger i København og omegn, viser en ny analyse fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Analysen, der er del af et endnu ikke offentliggjort forskningsprojekt om brug af sundhedsydelser i Danmark, bygger på data fra Sygesikringsregisteret for alle danskere i alderen 30-64 år. Den viser for eksempel, at borgere i Sønderborg og Randers Kommune, bornholmere samt borgere i sydsjællandske kommuner er blandt de danskere, der oftest kontakter lægen ved et fysisk besøg, en e-mailkonsultation eller en telefonsamtale. I disse kommuner er man i gennemsnit i kontakt med egen læge mellem syv og otte gange om året.

Omvendt er der en lang række kommuner, hvor folk ikke bruger den praktiserende læge så ofte. Eksempelvis bruger borgere i kommuner omkring hovedstaden, såsom Gentofte, Dragør, Frederiksberg og Glostrup, ikke deres praktiserende læge så ofte. Gennemsnitsborgeren i disse kommuner kontakter lægen mellem fem og seks gange om året.

Tallene er fra 2013. Resultater fra de fem foregående år viser samme tendens.

“Det er interessant at se, hvor stor variation der er i borgernes brug af praktiserende læge afhængigt af, hvor man bor i landet. Det kan der være mange årsager til. Der kan være forskel i, hvor syge borgerne er i de forskellige kommuner, hvor langt borgeren har til lægen og lægens ventetider. Der kan også være en kulturel forskel i, hvornår man søger læge, og endelig kan der være forskel i tilgængelighed til speciallæger. I Region Hovedstaden er der eksempelvis langt flere speciallæger, hvilket kan betyde, at der kan være mindre pres på den praktiserende læge i forhold til de områder, hvor der ikke er mulighed for at henvise til en speciallæge,” siger professor ved Statens Institut for Folkesundhed Annette Kjær Ersbøll i en pressemeddelelse om de nye tal.

Annette Kjær Ersbøll peger på, at der endvidere er forskel i både kommunernes og regionernes tilbud af sundhedsydelser som for eksempel forebyggelse og genoptræning. Det kan have betydning for, hvor mange gange man kontakter sin praktiserende læge.

I gennemsnit konsulterer danskere i aldersgruppen 30-64 år lægen 6,6 gange om året. Kvinder gør det mest. De kontakter lægen lidt over otte gange om året, mens mænd gør det fem gange pr. år.