Store norske medier i fælles kamp mod falske nyheder

Tre af de største norske mediehuse vil i fællesskab faktatjekke den offentlige debat og afdække falske nyheder.

Det er de to aviser Dagbladet og VG, samt den nationale tv-station NRK, der er gået sammen om det nye faktatjekmedie ”Faktisk”, oplyser NRK på sin hjemmeside.

”Vi skal blandt andet faktatjekke den politiske debat,” siger den ansvarlige redaktør for Faktisk, Kristoffer Egebjerg.

Begrebet falske nyheder blev højaktuelt under især sidste års amerikanske præsidentvalg, men er siden blevet udvandet, så det har fået en langt bredere og uklar betydning. Og det vil det norske projekt også gøre op med.

”Det er et problem, at alt hvad man ikke kan lide, kalder man for ”falske nyheder”. Vi må rydde lidt op i begrebsverdenen,” siger chefredaktøren for Dagbladet, John Arne Markussen.

I bund og grund skal Faktisk dog være med til at skabe en bedre og mere oplyst debatkultur i Norge.

”Strømmen af information er større end nogensinde. Vi håber, at Faktisk kan hjælpe brugerne med at navigere i informationsstrømmen, så de kan tage bedre og mere oplyste beslutninger baseret på fakta,” siger John Arne Markussen.

Faktisk er oprettet som et selvstændigt aktieselskab under VG og Dagbladet. NRK er foreløbig en redaktionel samarbejdspartner.

Det er ikke første gang, at et faktatjekprojekt forener etablerede medier. I september 2016 kom ”First Draft Partner Network” til verden i USA med hele striben af de allerstørste professionelle nyhedsorganisationer, Twitter, Facebook og Google, menneskerettighedsorganisationer og enkeltstående faktatjek-sites, som deltagere i det første netværk af sin art. Netværket med over 40 deltagere er baseret på ideen om, at omfanget af de udfordringer, som samfundet står overfor omkring filtrering af faktuelle oplysninger og verificering af autentisk indhold på nettet, kun kan løses via et globalt samarbejde mellem organisationer repræsenterende nyhedsmedier teknologivirksomheder og NGO’er.

Et andet amerikansk initiativ med navnet ”Documenting Hate” så ligeledes dagens lys sidste år. Det er et samarbejde mellem medier, teknologivirksomheder, journalistuddannelser og menneskerettighedsorganisationer om at dokumentere hadforbrydelser på nettet med henblik på politimæssig opfølgning og få den slags materiale fjernet fra nettet.

I Frankrig er Google News Lab gået sammen med Facebook og 17 af de største nyhedsorganisationer nationalt og lokalt om initiativet CrossCheck. Også her er der tale om et samarbejde, hvor det handler om at verificere historier på nettet, som kan være falske og opspore og fjerne dem, inden de spredes yderligere. Det franske projekt involverer også teknologivirksomheder, der udarbejder tekniske redskaber til at hurtigere og lettere at opspore de falske historier.