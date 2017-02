Strid om pensionsalder: Hvem skylder en kvajebajer?

“Hvis jeg tager fejl, så må du meget undskylde. Så giver jeg en kvajebajer,” erklærer medlem af Folketinget for Socialdemokraterne Mattias Tesfaye i en video, hvor han står i lyseblå skjorte med to øl i den ene hånd.

Videoen lagde han op på Facebook fredag i sidste uge, og tilbuddet er rettet mod landets statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V). Og det ser ud til, at han må afgive den ene øl til statsministeren. I hvert fald ifølge DR-programmet Detektor.

Anledningen er en uoverensstemmelse mellem de to, der går på regeringens forslag om at hæve pensionsalderen.

Mattias Tesfaye har tidligere – ligeledes i en video på Facebook – sagt, at regeringen vil hæve pensionsalderen for hans generation til 73,5 år. Med de nuværende regler kan man, når man som Tesfaye selv er født i 1981, gå på pension, når man fylder 72,5, siger han i videoen.

Netop den video reagerede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på i sidste uges spørgetime, hvor han anklagede Tesfaye for at tale usandt.

“Mattias Tesfaye cykler rundt med en socialdemokratisk sanktioneret video, der skaber indtryk af, at hans personlige pensionsalder beror på beslutninger, som regeringen lægger op til, skal træffes,” sagde statsministeren i spørgetimen.

Detektor har set nærmere på, hvem der har ret. Og det falder umiddelbart ud til statsministerens fordel.

Det er nemlig ikke helt rigtigt, at man først kan gå på pension i en alder af 72,5, hvis man er født i 1981, som Tesfaye ellers siger i videoen. Med de gældende regler er pensionsalderen for den pågældende aldersgruppe et halvt år tidligere, altså når man fylder 72.

Reglerne stammer fra en aftale, som Socialdemokratiet var med til at vedtage i 2006. Aftalen lyder på, at pensionsalderen skal stige i takt med den stigende levealder.

Det er sandt, at regeringen har varslet en ændring af pensionsalderen. Men selvom det fremgår af både regeringsgrundlaget og statsministerens nytårstale, er regeringen endnu ikke kommet med konkrete bud på, hvor meget pensionsalderen bør hæves.

I V-regeringens 2025-plan, der er blevet skudt til hjørne, lå et mere konkret forslag om at hæve pensionsalderen. Men var det blevet vedtaget, havde det heller ikke resulteret i senere pension for Tesfayes årgang. De regler gjaldt nemlig kun årgangene 1958-1978.

