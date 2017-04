Superiværksætter: Gør op med ’få-lov-kulturen’ i din virksomhed

Det er muligt for etablerede virksomheder at skabe samme innovative entreprenørånd som i en startup. Men det kræver, at lederne tør skabe en ø for innovation, der er fri af moderselskabets snærende bånd, siger serieiværksætter og angel-investor Tommy Ahlers.