Sygehusdirektørens ønskeseddel: Værdi for patienterne og plads til ledelse

Sygehusene fokuserer for meget på aktiviteter, behandling og ventetider og for lidt på involvering af patienter. Nu efterlyser sygehusdirektør nyt værdigrundlag for sundhed med fokus på resultater for patienter – og plads til ledelse.